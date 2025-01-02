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7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 году

Четверг 02 января 2025 10:15
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7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 году Какие тренды станут модными в интерьере в 2025 году (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Ежегодно интерьеры претерпевают изменения, отражая наши ценности, технологические новации и желание создать комфортное пространство для жизни. На чем акцентируют внимание в 2025 году ключевые тренды?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие стилистические и функциональные решения будут актуальными в этом году.

Биофильный дизайн

Популярность биофильного дизайна продолжает расти. Природные материалы, такие как дерево, камень и лоза, создают атмосферу гармонии и уюта.

Растения, особенно горшечные и вертикальные сады, становятся важными элементами декора, улучшая воздух в помещении и повышая его эстетическую ценность. Такие решения позволяют людям чувствовать себя ближе к природе, даже находясь в городе.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуИнтерьеры, сочетающие природные элементы, создают позитивную и здоровую атмосферу для жизни (фото: Freepik.com)

Нейтральные оттенки с яркими акцентами

Теплые нейтральные цвета, такие как песочный, кремовый и терракотовый, являются основными в палитре 2025 года. Они создают спокойную и уютную атмосферу, подходящую для любого пространства. Однако дизайнеры добавляют яркие акценты, чтобы оживить интерьер.

Насыщенные цвета, такие как зеленый, кобальтовый синий или глубокий винный, придают особый шарм и динамизм. Это позволяет создавать стильные и современные интерьеры, где каждый элемент сочетается в единую гармоничную картину.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуНейтральные оттенки будут в тренде в 2025 году (фото: Freepik.com)

Модульная мебель

Гибкость и функциональность мебели стали важными аспектами в современных интерьерах. Модульная мебель, позволяющая легко адаптировать пространство под различные потребности, становится все более популярной.

Такая мебель обеспечивает комфорт, удобство и возможность быстро менять вид комнаты, не требуя больших затрат. Кроме того, она позволяет создавать интерьеры, которые меняются в зависимости от настроения или сезонных требований. Немаловажной является возможность адаптации мебели под размер помещения и функциональные потребности его обитателей.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуМодульная мебель приобретает все большую популярность (фото: Freepik.com)

Технологии умного дома

Умные технологии продолжают входить в нашу повседневную жизнь. В 2025 году интеграция таких систем в дизайн интерьера набирает популярность. Управление освещением, температурой, мультимедийными системами с помощью голосовых команд или приложений стало привычным явлением.

Минималистичные устройства и сенсоры органично вписываются в интерьер, не нарушая его эстетики. Технологии помогают сделать пространство более комфортным и удобным для жильцов.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуУмный дом - устойчивая тенденция 21 столетия (фото: Freepik.com)

Ретро-нотки и винтаж

В 2025 году мы увидим возвращение к эстетике 60-70-х годов, что выражается в ретро-стиле мебели и декора. Винтажная мебель, абстрактные узоры, пастельные цвета снова становятся актуальными в интерьере. Такой стиль привносит в помещение характер, создавая атмосферу ностальгии и уюта.

Ключевыми элементами станут старинные предметы и мебель, подчеркивающие индивидуальность пространства. В то же время винтаж в дизайне не теряет своей актуальности и продолжает развиваться в новых формах.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуРетро-стиль снова в моде (фото: Freepik.com)

Минимализм с комфортом

Философия "меньше - значит больше" сохраняет свою популярность, но с акцентом на комфорт. Пространство наполняется удобной мебелью, мягкими текстурами и приятными на ощупь материалами.

Минималистичные интерьеры не означают отсутствие тепла и уюта, а наоборот - подчеркивают важность функциональности и простоты в сочетании с комфортом.

Такой стиль позволяет создать открытые пространства, которые не перегружены деталями. Основной акцент делается на качестве каждого элемента в интерьере.

7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 годуМинимализм - новая классика в дизайне (фото: Freepik.com)

Экологичность и вторичная переработка

В 2025 году экологический подход к дизайну приобретает еще большее значение. Использование переработанных материалов, антикварных предметов, мебели из локального производства помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить влияние на окружающую среду.

Экологический дизайн - это не только мода, но и ответственность каждого за будущее планеты. Такие решения в дизайне позволяют сохранить уникальность интерьеров и при этом сделать их более устойчивыми и экологичными. Вторичное использование материалов и сохранение ресурсов становится важной частью создания современного дома.

Ранее мы писали, как создать интерьер в стиле лофт в своем доме.

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При написании материала были использованы источники: издания Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.

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