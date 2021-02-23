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У Києві через падіння брили льоду з даху будинку постраждала жінка

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 11:25
У Києві через падіння брили льоду з даху будинку постраждала жінка Фото: борульки (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 22 лютого, у центрі Києва на жінку, яка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, впала брила льоду. Її госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Як повідомляється, подія сталася вчора вдень на вулиці Прорізній.

"На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку", - йдеться у повідомленні.

У Патрульній поліції Києва закликають людей дотримуватись наступних порад, щоб не стати жертвою бурульок:

  • проходячи повз будинки або біля дерев, переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льодових наростів;
  • якщо ви чуєте нагорі підозрілий шум, треба якомога швидше притиснутися до стіни;
  • під час прогулянок з дітьми, не залишати їх без нагляду;
  • не залишати автомобіль у місцях де є загроза падіння снігу та льодових наростів;
  • не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності - самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;
  • у разі виявлення бурульок, що висять на даху, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (у випадку ігнорування вашого звернення, необхідно звертатись до Департаменту міського благоустрою КМДА).

Нагадаємо, раніше у Києві двоє людей постраждали внаслідок падіння бурульок. Через отримані травми їм довелось звернутись за екстреною медичною допомогою.

Також РБК-Україна писало, що у Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка" через сніг обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину.

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