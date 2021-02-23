У Києві через падіння брили льоду з даху будинку постраждала жінка
У понеділок, 22 лютого, у центрі Києва на жінку, яка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, впала брила льоду. Її госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.
Як повідомляється, подія сталася вчора вдень на вулиці Прорізній.
"На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку", - йдеться у повідомленні.
У Патрульній поліції Києва закликають людей дотримуватись наступних порад, щоб не стати жертвою бурульок:
- проходячи повз будинки або біля дерев, переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льодових наростів;
- якщо ви чуєте нагорі підозрілий шум, треба якомога швидше притиснутися до стіни;
- під час прогулянок з дітьми, не залишати їх без нагляду;
- не залишати автомобіль у місцях де є загроза падіння снігу та льодових наростів;
- не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності - самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;
- у разі виявлення бурульок, що висять на даху, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (у випадку ігнорування вашого звернення, необхідно звертатись до Департаменту міського благоустрою КМДА).
Нагадаємо, раніше у Києві двоє людей постраждали внаслідок падіння бурульок. Через отримані травми їм довелось звернутись за екстреною медичною допомогою.
Також РБК-Україна писало, що у Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка" через сніг обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину.