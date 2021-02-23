У Києві через падіння брили льоду з даху будинку постраждала жінка

У понеділок, 22 лютого, у центрі Києва на жінку, яка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, впала брила льоду. Її госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Як повідомляється, подія сталася вчора вдень на вулиці Прорізній.

"На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку", - йдеться у повідомленні.

У Патрульній поліції Києва закликають людей дотримуватись наступних порад, щоб не стати жертвою бурульок: