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У Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану" (відео)

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 10:59
У Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану" (відео) У Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Голосіївському районі Києва на відео зняли школярів, які змушені добиратися на навчання, хапаючись за паркан-сітку, так як прохід повністю затоплений.

Про це пише Київ Оперативний в Facebook.

"А так дітки (і не тільки) повинні йти в школу... Київ, Метрологічна, 6-14", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як люди намагаються подолати шлях по заметах, оскільки розталий сніг повністю затопив пішохідну доріжку. Мабуть, зливову каналізацію в цьому місці просто не передбачені, або не справляються.

А так дітки (і не тільки) повинні йти в школу... Київ, Метрологічна, 6-14

Posted by Київ Оперативний on Monday, February 22, 2021

У Києві діти йдуть у школу "по паркану" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені таким ставленням комунальних служб до забезпечення нормальної життєдіяльності столиці. Про це люди висловлюються в коментарях:

  • Скажіть спасибі меру і його команді.
  • Ну це вже повний ПІ...
  • На Русанівці те ж саме
  • Таке ж і в центрі на Мечникова!
  • Наслідок не вивезення снігу. Гумові чоботи в допомогу.

Зазначимо, що через погодну ситуацію страждають не тільки пересічні українці, але й зірки. Так, нещодавно Оля Полякова поскаржилася, що в її квартирі впала стеля, тому що комунальники байдуже поставилися до чищення снігу на даху.

Раніше ми писали про те, що відбудеться в Києві, коли сніг, що випав на початку лютого, почне активно танути.

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