У Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану" (відео)
У Голосіївському районі Києва на відео зняли школярів, які змушені добиратися на навчання, хапаючись за паркан-сітку, так як прохід повністю затоплений.
Про це пише Київ Оперативний в Facebook.
"А так дітки (і не тільки) повинні йти в школу... Київ, Метрологічна, 6-14", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, як люди намагаються подолати шлях по заметах, оскільки розталий сніг повністю затопив пішохідну доріжку. Мабуть, зливову каналізацію в цьому місці просто не передбачені, або не справляються.
А так дітки (і не тільки) повинні йти в школу... Київ, Метрологічна, 6-14Posted by Київ Оперативний on Monday, February 22, 2021
У Києві діти йдуть у школу "по паркану" (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурені таким ставленням комунальних служб до забезпечення нормальної життєдіяльності столиці. Про це люди висловлюються в коментарях:
- Скажіть спасибі меру і його команді.
- Ну це вже повний ПІ...
- На Русанівці те ж саме
- Таке ж і в центрі на Мечникова!
- Наслідок не вивезення снігу. Гумові чоботи в допомогу.
Зазначимо, що через погодну ситуацію страждають не тільки пересічні українці, але й зірки. Так, нещодавно Оля Полякова поскаржилася, що в її квартирі впала стеля, тому що комунальники байдуже поставилися до чищення снігу на даху.
Раніше ми писали про те, що відбудеться в Києві, коли сніг, що випав на початку лютого, почне активно танути.