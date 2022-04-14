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Підбитий крейсер "Москва" догоряє у Чорному морі, - голова Одеської ОВА

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Четвер 14 квітня 2022 21:32
Підбитий крейсер "Москва" догоряє у Чорному морі, - голова Одеської ОВА Крейсер "Москва" (uk.wikipedia.org)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що російський ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Напередодні ЗСУ поцілили у нього ракетою "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Марченко розповів, що російський крейсер "Москва", який підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі.

"Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва".

Також ми писали, що до Севастополя привезли 14 моряків крейсеру "Москва".

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