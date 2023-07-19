Ветеринары объяснили, почему кошки так любят играть с пакетами. Причина вас удивит

Каждый владелец кота не раз наблюдал за веселыми забавами своего любимца, который прятался в пакет или пытался его "победить в поединке". Но чем же можно объяснить такой повышенный интерес кошек к пакетам?

Об этом пишут на специализированной странице о животных Vmiske в Instagram .

Почему коты обожают пакеты

Когда в доме появляется новый пакет, лучшие игрушки из зоомагазинов становятся неинтересными для кота. Пакет сразу привлекает его внимание, но почему так происходит?

По мнению зоологов, кошки воспринимают коробки и сумки как место для отслеживания добычи. А пакет - как добычу, поскольку он шуршит. Это объясняет и то, что иногда они грызут, царапают пакет и пытаются его удержать.

Кроме того, у кошек очень чувствительное обоняние. Если пакет только что принесли с улицы, то кота от него просто не оторвать, поскольку все запахи "рассказывают" домашнему животному много нового.

Интересен также тот факт, что сельские коты проявляют меньший интерес к пакетам. Они много времени проводят на природе, поэтому не испытывают скуки.

Другие теории, объясняющие интерес кошек к пакетам

Некоторые эксперты полагают, что причиной усиленного интереса к пакетам у кошек может стать стресс. Если животное находится в состоянии нервного напряжения, то будет искать спокойное место для отдыха. Пакет дает иллюзию безопасности, поэтому и домашние питомцы прячутся в них.

Также распространенным мнением является то, что интерес к пакетам у кошек возникает из-за желания поиграть. Поскольку пакеты шуршат, то это только усиливает желание у животного к играм. Иногда такими забавами кошки показывают своим хозяевам, что их нужно развлекать.

Причиной интереса к пакетам также может быть элементарная любознательность домашних животных. Им просто интересно исследовать что-нибудь новое, поэтому они и залезают в пакеты.