"О, Боже, ты его не забирай": Юркеш растрогал песней в День Героев

Что известно о ремиксе на "Тільки не сьогодні"

Новую версию трека, оригинал которого был выпущен в годовщину начала полномасштабного вторжения и получил немалую огласку, сделал иванофранковский музыкант keeroo.

Интересно, что в истории Yurcash раньше не было ни одного ремикса, поэтому этот кейс стал достаточно экспериментальным.

Причиной послужило не только классическое индустриальное желание популяризировать трек, но и определенные музыкальные мысли.

Один из продюсеров оригинала Виталий Климов почувствовал в песне вайб трип-хопа и решил довершить его, привлекая к этой работе keeroo, который раньше как раз ремиксы не делал, а более известен как исполнитель электронной музыки, битмейкер и аранжировщик.

Юрий Юрченко (фото: пресс-служба артиста)

Сам Юрий Юрченко, поняв его идею и сразу горячо поддержал этот проект. Более того: он принципиально не вмешивался в творческий процесс.

"Я считаю, что должна быть полная творческая свобода... Возможно, потому и доволен результатом... Потому что если бы я туда влезал, то это не было бы отдельной работой..." - комментирует артист.

"Любая музыка должна вызывать определенные эмоции, определенное состояние. Ремикс на песню, которая сама по себе драматична, не проста, казалось невозможным, потому что ремиксы на военные песни - это что-то даже "дикое"... Но когда я впервые услышал эскиз, то меня действительно отбросило в ад войны, я снова увидел как это все происходит... Война - это апокалипсис, это страшно... И это передано ремиксом полностью...", - добавляет он.

Добавим, что дата релиза ремикса, конечно, не случайна, ведь День Героев - действительно сакральный для каждого украинца.

"Мы должны помнить Героев, благодаря которым мы имеем и сегодня свободную и независимую Украину... Украинцы - не воинственная нация, но мы должны защищать нашу землю... Такая у нас давняя историческая тяжесть поколений в борьбе в основном с одним и тем же врагом... И надеемся, что дело будет решено нынешними украинцами, которые прервут драматическую эстафету и не оставят эту войну своим потомкам…" - резюмировал лидер Yurcash.

Юрий Юрченко (фото: пресс-служба артиста)