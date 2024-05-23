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День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать

Четверг 23 мая 2024 06:45
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День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать 23 мая День Героев (фото: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

23 мая Украина отмечает День Героев - праздник, посвященный всем, кто боролся и борется за свободу страны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что это за праздник День Героев и как его отмечать.

Праздник Героев: что это за день

Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День героев. Этот праздник посвящен тем, кто сражался и борется за свободу нашей страны.

Мы чествуем воинов, рискующих жизнью на передовой, волонтеров, помогающих армии, медиков, спасающих жизнь раненым, и всех, кто поддерживает нашу страну в трудные времена.

Ирина Констанкевич, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады, отмечает, что День Героев является не только днем памяти и чествования, но и напоминанием о том, что каждый украинец может внести свой вклад в борьбу за мир и свободу.

Это праздник гордости и в то же время грусть, ведь многие герои отдали свою жизнь за Украину. Почитая их память, мы укрепляем наш дух и национальное единство, приближая победу и мир в Украине.

Кто придумал праздновать День Героев

Идея отмечать День Героев возникла во время Второй мировой войны. В апреле 1941 года на втором Большом собрании Организации Украинских Националистов (ОУН) решили утвердить этот праздник на 23 мая.

Дату избрали в честь Евгения Коновальца, одного из лидеров украинского националистического движения, убитого 23 мая 1938 года.

День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать

Евгений Коновалец (фото: Википедия)

После войны День Героев праздновала преимущественно украинская диаспора. В советское время его отмечали тайно - в основном бывшие воины УПА и диссиденты.

После обретения независимости Украины в 1992 году этот праздник стал более популярным. Особое значение День Героев приобрел после начала войны с Россией в 2014 году.

Украинские Герои: кто они

Украинские Герои - это люди, которые жили в разные эпохи и защищали родную землю. К примеру:

  • рыцари Киевской Руси, служившие в дружинах великого князя Святослава и короля Даниила
  • казацкие полки, боровшиеся под руководством Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и Ивана Выговского
  • воины Украинской Галицкой Армии под командованием Мирона Тарнавского
  • сечевые стрелки, такие как Дмитрий Витовский
  • бойцы Армии Украинской Народной Республики под руководством Симона Петлюры
  • члены Организации Украинских Националистов, среди которых Евгений Коновалец и Степан Бандера
  • воины Украинской Повстанческой Армии

Сегодня этот праздник чествует всех защитников Украины, противостоящих российской агрессии.

Как отмечать День Героев

День Героев обычно отмечается в течение недели после 23 мая. Для удобства массовые мероприятия переносят на ближайшие выходные.

В условиях военного положения каждый город сам решает, как отмечать Праздник Героев.

Во многих городах проходят памятные мероприятия в честь погибших в войне, возлагают цветы у памятников героям Украины.

День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать

Воины ВСУ - современные герои Украины! (фото: Getty Images)

Раньше мы писали, когда в этом году отмечается День Киева и будет ли празднование.

Напомним также, что недавно украинские звезды показали свои яркие наряды в День Вышиванки.

При написании материала были использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, АрміяInform.

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