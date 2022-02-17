Що потрібно зробити перед вживанням вітамінів: лікар дала точну відповідь

За словами лікаря інтегративної медицини, доктора медичних наук Мелінди Рінг, самостійне призначення собі ліків у кращому випадку не матиме результату, а в гіршому може серйозно нашкодити.

Важливо також знати, що добавки не лікують конкретних захворювань, а лише підтримують організм при правильному прийомі. З особливою обережністю їх необхідно призначити дітям, особам похилого віку та вагітним жінкам.

Що потрібно зробити перед прийомом

Обстеження

Варто розуміти, що ви хочете покращити та чого очікуєте від добавок. Також потрібно вивчити механізм дії препарату та порівняти користь та ризик шкоди для вашого здоров’я.

Що потрібно зробити перед прийомом вітамінів та добавок (freepik)

Консультація з лікарем

Це важливий пункт, адже спеціаліст зможе оцінити ваш стан та скласти найкращу схему лікування. Зокрема якщо ви вже приймаєте ліки проти хронічних захворювань, то про це потрібно повідомити лікареві, адже добавки можуть вплинути на механізм дії препаратів.

Раціон

Перед прийомом добавок, слід ретельно проаналізувати схему харчування. Зокрема, якщо раціон збалансований, то в додаткових препаратах може не бути потреби.

Перевірка якості

Якщо після проходження обстеження та консультації зі спеціалістами, ви наважилися на прийом добавок, то потурбуйтеся про те, щоб обрати якісні препарати.

Радимо обирати відомі та перевірені бренди та переконатися, що вони містять необхідні сертифікати та захищені від фальсифікації.