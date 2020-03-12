Бойовики обстріляли позиції ООС біля Зайцевого, поранено українського бійця

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У відповідь українські війська накрили вогневі точки противника

Сьогодні, 12 березня, бойовики порушили режим тиші" на Донбасі та обстріляли позиції в районі Зайцевого Донецької області, в результаті обстрілу поранено українського бійця. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що противник вів обстріл з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу снайперів.

"Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що на Донбас приїхала група російських снайперів. Як припускає українська сторона, окупаційні війська прагнуть помститися ЗСУ за втрати своїх бійців під час спроби наступу 18 лютого 2020 року.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, число жертв бойових дій на Донбасі з 2014 року становить близько 13 тисяч осіб.