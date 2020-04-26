У Берліні поліція затримала більше 100 демонстрантів проти карантину

Ілюстративне фото (twitter.com/bpol_by)

В акції протесту взяли участь близько 1000 осіб

У столиці Німеччини Берліні поліція затримала 105 осіб, які брали участь в демонстрації проти карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, близько 1000 демонстрантів зібралися в Берліні біля театру Фольксбюне недалеко від центру міста. Протестувальники кричали "Я хочу повернути своє життя" і тримали в руках плакати з гаслами "захист конституційних прав".

"Демонстранти роздавали газети, що ставлять під сумнів необхідність заходів щодо локалізації й стверджували, що коронавірус є спробою захоплення влади шляхом поширення страху. Було дозволено поширювати газету, але органи охорони здоров'я не схвалили сам збір", - йдеться в повідомленні.

Згодом поліція оточила площу перед будівлею, щоб запобігти скупченості, використовувала мегафони, щоб закликати учасників розійтися. В результаті були заарештовані понад 105 осіб.

Також зазначається, що це була четверта субота поспіль протестів в Берліні. Поліція повідомила, що направила 180 силовиків, щоб відповісти на останню акцію протесту. Серед учасників були відомі вкрай праві популісти й теоретики змови.

Нагадаємо, число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На даний момент від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові працювало кафе, попри карантин, через що поліція відкрила справу. Силовики знайшли в інтернеті відео, на якому видно, що в закладі є відвідувачі.