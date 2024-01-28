Нумеролог объяснила, действительно ли так опасен вирус Х

Вирус Х, о нем уже есть много домыслов во всемирных новостях, но действительно ли он настолько опасен для человечества?
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение нумерлога Вероники Леончиковой в Instagram.
"Все уже слышали о "вирусе Х", эту тему начали разгонять очень сильно и действительно не просто так. Этот вирус будет опасен для населения и будет очень быстро распространяться", - отмечает нумеролог.
Симптомами являются:
Вирус начнет проявляться уже в 2024 году. Возможна сильная вспышка.
Вирус Х и его настоящая опасность (фото: Freepik)
Необходимо снизить влияние дрожжей на организм, то есть, кушать больше белков, устранить хлеб и сладости, сесть на безглютеновую диету и пить больше воды. Это способствует развитию крепкого клеточного иммунитета и активизирует функцию митохондрий.
"А сейчас о не менее важном. Когда в Украине началась война, многие были вынуждены покинуть свои дома и убегали в разные уголки мира. За два года многие поселились в новых странах и возвращаться не планируют, но и не малая часть вернулись домой. Сейчас люди должны сесть на свои места и не ждать, пока все закончится, потому что мы на следующем этапе. Уже важно стабилизировать местонахождение. Польша заявила, что они могут закрыть границы для многократных пересечений границ в Украину", - говорит Вероника.
"Скорее всего, будет вспышка пандемии и мы все будем частично или полностью изолированы и определенный период времени не сможем путешествовать. Поэтому очень важно сейчас найти свое место", - говорит Вероника.
Надо быть там, где уютно душе. Если планируете возвратиться домой в Украину, не ждите, просто возьмите и сделайте. Уже этой весной 2024 года в нашей стране произойдет множество перемен. Весь мир перейдет к болезням и войнам в других странах.
"Не забываем, что Плутон уже перешел в знак Водолея, а это будет означать, что произойдут самые мощные трансформации во всем мире, чтобы не писать все здесь, почитайте в угле какие изменения произошли когда Плутон входил в знак водолея. Там целая история событий", - подытожила нумеролог.
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