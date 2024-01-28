Нумеролог объяснила, действительно ли так опасен вирус Х

"Все уже слышали о "вирусе Х", эту тему начали разгонять очень сильно и действительно не просто так. Этот вирус будет опасен для населения и будет очень быстро распространяться", - отмечает нумеролог.

Симптомами являются:

лихорадка, а именно повышение температуры до 40 градусов

боль и ломота во всем теле

упадок сил

а также вирус связан с чакрой манипурой, поэтому страдает желудочно-кишечный тракт, что и вызовет тошноту, диарею и боль в животе.

Вирус начнет проявляться уже в 2024 году. Возможна сильная вспышка.

Вирус Х и его настоящая опасность (фото: Freepik)

Как повысить иммунитет, чтобы снизить риск заражения нового вируса

Необходимо снизить влияние дрожжей на организм, то есть, кушать больше белков, устранить хлеб и сладости, сесть на безглютеновую диету и пить больше воды. Это способствует развитию крепкого клеточного иммунитета и активизирует функцию митохондрий.

"А сейчас о не менее важном. Когда в Украине началась война, многие были вынуждены покинуть свои дома и убегали в разные уголки мира. За два года многие поселились в новых странах и возвращаться не планируют, но и не малая часть вернулись домой. Сейчас люди должны сесть на свои места и не ждать, пока все закончится, потому что мы на следующем этапе. Уже важно стабилизировать местонахождение. Польша заявила, что они могут закрыть границы для многократных пересечений границ в Украину", - говорит Вероника.

Почему все уже к этому готовятся

"Скорее всего, будет вспышка пандемии и мы все будем частично или полностью изолированы и определенный период времени не сможем путешествовать. Поэтому очень важно сейчас найти свое место", - говорит Вероника.

Надо быть там, где уютно душе. Если планируете возвратиться домой в Украину, не ждите, просто возьмите и сделайте. Уже этой весной 2024 года в нашей стране произойдет множество перемен. Весь мир перейдет к болезням и войнам в других странах.

"Не забываем, что Плутон уже перешел в знак Водолея, а это будет означать, что произойдут самые мощные трансформации во всем мире, чтобы не писать все здесь, почитайте в угле какие изменения произошли когда Плутон входил в знак водолея. Там целая история событий", - подытожила нумеролог.