Нумеролог озвучила неожиданное мнение о "Холостяке" Цымбалюке: "Точно не мягкий котик"

"Должна сказать, что мужских энергий ему не занимать - здесь и число жизненного пути активное мужское (10), и восьмерка в числе врожденного таланта, и мощный характер в четыре единицы (1111 в матрице). А 16/7 в дне рождения еще добавляет ему жесткости, скорости и, даже определенной воинственности", - рассказала эксперт.

Нумеролог рассказала о Цымбалюке (иллюстрация предоставлена Бланк)

По словам нумеролога, высокий уровень темперамента и крепкая линия семьи с мощными восьмерками говорят о том, что отношения и семья для него - это не пустой звук. Цымбалюк готов нести ответственность за семью, считает Бланк.

Нумерологический разбор Цымбалюка (иллюстрация предоставлена Бланк)

"Это мужчина, который в отношениях будет главным и все важные решения он будет принимать самостоятельно. Требования к женщинам у него довольно высокие, на лишь бы кого он не согласится. Плюс, в быту может быть довольно придирчивым и дома все должны жить исключительно по его правилам. Это тот случай, когда вместо "мурмурмур" он четко решит все проблемы и только так, как будет считать нужным", - рассказала Татьяна.

По ее словам, Тарас точно не домосед, ему нужен социум и его внимание. Благодаря этому он может получать дефицитную энергию, но за счет восьмерок в матрице домашние дела он без внимания тоже не оставит.

Какой Цымбалюк в реальной жизни (иллюстрация предоставлена Бланк)

"Высокий уровень интеллекта и саркастическое чувство юмора делают его интересным собеседником, но если упадет в серьезный минус, то может быть и изощренным лжецом", - заметила нумеролог.

Что о Цымбалюке "говорят" цифры (иллюстрация предоставлена Бланк)

По словам эксперта, Тарас родился в 18-й лунный день, символами которого являются Обезьяна, Зеркало и Лед - символы отражения. И здесь "зашит" его актерский талант.

"Условно говоря, он умеет кривляться как обезьяна, шутить и отражать эмоции, каждый зритель может увидеть в нем себя. А из-за символизма льда возможна холодность, жесткость и контроль (он точно не мягкий котик)", - резюмировала она.