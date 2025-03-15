Нумеролог рассказала, какой на самом деле брак Трампа с Меланией: абьюз и склонность к изменам

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания нередко провоцируют дискуссию вокруг своего брака. Иногда сеть считает, что пара скрывает немало тайн.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) нумеролог Татьяна Бланк рассказала, совместимы ли Трамп с его женой, и о чем говорят цифры в их матрицах.

"Когда в паре люди должны проходить вместе важные уроки, когда имеют друг на друга большое влияние, то в их цифрах, как правило, есть перекрестное пересечение. Конечно, у Трампа с женой оно есть", - рассказала эксперт.

Нумерологический разбор отношений Дональда Трампа с его женой (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"11", отметила нумеролог, это мощное число силы, которое в плюсе умеет "приручить зверя" с помощью ласки, нежности и эмпатии, умеет найти подход к любому и умеет быть на вторых ролях (но в качестве "серого кардинала"). Такие люди умеют вести переговоры, умеют очень четко и понятно ставить задачи, что-то объяснять, помогать.

Это, заметила Бланк, выглядит, будто одна единица - это "Я", а вторая единица - это другой человек, с которым "Я" классно и результативно взаимодействует. Но в минусе это число становится числом гордыни, когда вторая единица тоже превращается в "Я", и тогда человек уже действует с позиции грубой силы.

"В отношениях, где есть кармическое пересечение по числу 11, будут постоянные испытания силы каждого в паре, испытания изменами, успехом и властью одного из партнеров. А в плюсе это мощное взаимное наставничество, забота друг о друге, взаимное уважение и поддержка. Чего больше в отношениях Дональда и Мелании трудно сказать, но то, что у него 11 больше работает как число гордыни, а у нее - как число помощника и поддержки, это очевидно", - считает нумеролог.

А еще она заметила интересное совпадение. Оказалось, что у прошлой жены Трампа, Марлы, цифры были такие же.

Разбор совместимости Трампа и его бывшей жены Марлы (иллюстрация предоставлена нумерологом)

Впрочем, сейчас актуальна печаль Трампа не с Марлой, а с Меланией. В их матрицах нумеролог увидела и выяснила следующее:

единиц у Дональда больше - это придает ему больше амбиций, способности к управлению, карьеризма, а "111" Мелании в сочетании с "222" делают ее довольно спокойной и самодостаточной в этом смысле, у нее нет потребности в других людях

одновременно с этим, единиц у обоих нечетное количество, что добавляет взаимопонимания: каждый сосредоточен сам на себе и не требует постоянного внимания от партнера

Мелания время от времени (когда сама в ресурсе) является энергетическим донором для Дональда, ее "222" очень экстрасенсорные, она хорошо чувствует энергии других людей (именно поэтому она не слишком общительная и многословная + ее "25/7" в числе врожденного таланта делает ее отстраненной - как будто она больше смотрит внутрь себя, чем наружу)

Энергии взаимной поддержки в критических ситуациях у пары нет, потому что не хватает троек в матрицах (и это усиливает один из совместных кармических уроков по "11", согласно которому как раз они должны поддерживать друг друга)

У Трампа нет "5", а у жены она есть - это снижает уровень взаимопонимания, потому что он считает, что возможно все, а она всегда анализирует каждый шаг и боится сделать ошибку

Однако, Мелания является донором везения для Дональда за счет своих "77".

"Сексуальная совместимость в целом неплохая, потому что три цифры у Мелании (диагональ "3-5-7") могут подстроиться под любой показатель у партнера и могут долгое время вообще быть без интима, сосредотачиваясь на других задачах, но слабый темперамент Дональда с одной тройкой склонен к изменам, поэтому это может быть проблемой в паре", - отметила Бланк.

Нумерологическая совместимость Трампа и его жены (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"Вообще-то у Дональда присутствуют все показатели классического абьюзера: "11111 + 444 + 99", число жизненного пути "4" и слабые линии темперамента и семьи (линии "3-5-7" и "2-5-8" содержат по одной цифре), поэтому выдержать его - еще та задачка", - резюмировала нумеролог.

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