"Нулевая растаможка" авто снова станет доступной для украинцев, но не для всех: что известно

В Украине могут вернуть "нулевую растаможку", которая действовала для граждан в прошлом году, но потом была отменена. Однако льготные тарифы будут доступны не всем.

Об этом говорится в законопроекте №9209 , который сейчас рассматривают депутаты Верховной Рады.

Кто сможет воспользоваться услугой

Воспользоваться услугой "нулевой растаможки" в будущем смогут украинцы, которые пострадали из-за войны.

В частности, речь идет о гражданах, чье авто было повреждено или уничтожено из-за действий российских войск. Или чье авто угнали.

Авторы законопроекта отмечают, что возврат льготных условий для растаможки авто будет проявлением поддержки для украинцев.

Также отметим, что для того, чтобы воспользоваться данной услугой, украинцам нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что их транспорт похитили, уничтожили или повредили в результате российской агрессии.

Льготное растаможивание для военных

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9058, который давал бы право военнослужащим на "нулевую растаможку".

Данной услугой могли бы воспользоваться только действующие военные, которые были на фронте или принимали участие в действиях по национальной безопасности.

Этот законопроект дал бы возможность военным использовать автомобили для собственных нужд, а именно для возвращения домой, смены места дислокации или выполнения боевых задач.

Важно и то, что посторонний человек, который будет перегонять авто из-за границы по доверенности от военных, тоже будет иметь право на "нулевое растаможивание".

Отметим, что этот законопроект прошел, пока прошел только первое чтение, однако замечаний к нему у депутатов не было.