Польский журек: рецепт супа с колбасой на закваске

Наваристый суп журек подают почти в каждом регионе Польши. Обычно это первое блюдо готовят на закваске, подавая с колбасками и отварным яйцом - так что журек немного похож на окрошку. Однако способы приготовления могут несколько отличаться в разных регионах.

О том, как готовить польский суп журек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский кулинарный сайт Zajadam.pl .

Что нужно для журека

Для того чтобы приготовить этот польский суп со сметаной, нужны следующие ингредиенты:

бульон (можно из кубика) - 2 литра;

яйца - 3-4 шт.;

колбаски (куриные) - 4 шт.;

бекон - 200 г;

лук - 1 шт.;

ржаная закваска - 500 мл;

сметана - 3 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик;

хрен - 2 ч. л.;

сухой тертый майоран - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить журек

В большой кастрюле начните разогревать бульон. Яйца в это время нужно отварить вкрутую. Лук почистьте и нарежьте на кубики.

Нарежьте бекон на кубики и обжарьте на сковороде, когда начнет вытапливаться жир, добавьте нарезанный лук. Жарьте на среднем огне, пока бекон и лук не подрумянятся.

Содержимое сковороды, а также целые колбаски добавьте в горячий бульон. Варите журек на медленном огне в течение примерно 30-40 минут, пока он не приобретет выразительный мясной вкус и аромат.

К приготовленному таким образом основанию добавьте закваску. Для начала только половину, чтобы суп не получился слишком кислым. Если нужно, доливайте закваску, пока не достигнете желаемого вкуса.

Закваску можно использовать как готовую, так и магазинную - как отмечают, она не столь влияет на вкус журека, как, например, при приготовлении домашнего хлеба.

Затем добавьте к ингредиентам в кастрюле очищенный и слегка раздавленный зубчик чеснока, две маленькие чайные ложки хрена и, прежде всего, майоран.

Приблизительно одну столовую ложку майорана необходимо растереть, чтобы высвободилось много аромата. Готовьте так суп еще несколько минут на маленьком огне, а в самом конце уже сняв кастрюлю с огня, добавьте сметану.

Обязательно разбавьте ее несколькими столовыми ложками горячего кислого супа и только потом вылейте в кастрюлю. Перед подачей на стол нарежьте колбаски на кусочки, выложите по несколько кусочков очищенных и нарезанных яиц и приправьте журек солью и перцем по вкусу.