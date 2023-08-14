Все операции в Украине - бесплатные, но есть маленький нюанс. В НСЗУ дали разъяснение

Среди украинцев бытует мнение, что за некоторые операции до сих пор нужно платить деньги, а бесплатно выполняют только неотложные хирургические вмешательства. Но так ли это?

Ответ на этот вопрос дали в Национальной службе здоровья Украины в Facebook .

Что нужно знать об операциях в Украине

"По поводу операций бытует несколько мифов. Например, это касается того, что бесплатны только неотложные оперативные вмешательства, а плановые - только за деньги. Также существуют мифы, что бесплатные операции проведут только для военных. Или - чем сложнее операция - тем больше денег пациенту нужно заплатить. Отмечаем: вся эта информация не соответствует действительности", - отмечают в службе.

Программа медгарантий покрывает операции. Это предусмотрено пакетами "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Хирургические операции взрослым и детям в стационаре одного дня".

Последний пакет предусмотрен для пациентов, нуждающихся в несложных хирургических операциях, которые можно выполнить только в стационаре и невозможно - в условиях поликлиники.

"Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только неотложных операций, но и плановых. Бесплатны все операции, независимо от сложности", - подчеркнули медики.

Следует отметить, что речь идет об операциях в медицинских учреждениях, в том числе и частных, которые имеют заключенный договор с НСЗУ. Это является ключевым моментом.

Есть ли скрытые доплаты

Пациент не должен платить за анестезию. В учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ, анестезия включена в услугу хирургической операции и покрывается Программой медицинских гарантий. Независимо от того, плановая операция или срочная, а также при других вмешательствах.

"Для того чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня" и иметь направление семейного или лечащего врача", - объяснили в НСЗУ.

При этом медики подчеркивают, если у вас или в ваших больницах неправомерно требуют уплатить стоимость операции - оставляйте жалобу НСЗУ. Оператор контакт-центра по номеру 16-77 расскажет, как это сделать.