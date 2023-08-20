В НСЗУ сделали важное объявление о бесплатном лечении для украинцев: как его получить
Украинцы могут получить как психологическую, так и психиатрическую помощь бесплатно по Программе медицинских гарантий.
О том, как это сделать, рассказала НСЗУ в Telegram.
Какая разница между психологической и психиатрической помощью
Психологи применяют различные доказательные методы и подходы, чтобы помочь человеку пережить травматические события, адаптироваться к изменениям, изменить отношения с близкими и улучшить психическое здоровье. А психиатрия - это отрасль медицины, которая занимается диагностикой и лечением психических расстройств.
"Психиатры понимают, как биологические факторы влияют на психическое здоровье человека и могут лечить психические заболевания с помощью медикаментов, направлять на дальнейшее лечение, принимать решения о госпитализации", - объясняют в НСЗУ.
К психологу нужно идти, если вы:
- склонны к тревожным мыслям
- есть проблемы в общении с людьми
- переживаете травматические события и изменения в жизни
- потеряли близкого человека
К психиатру нужно идти, если вы:
- имеете эмоциональные нарушения (в т. ч. после пережитого травматического опыта)
- чувствуете расстройства настроения (например, апатию)
- страдаете от панических атак, фобий, навязчивых мыслей
- имеете длительные расстройства сна, расстройства пищевого поведения
- заметили слуховые или зрительные галлюцинации
- фиксируете суицидальные мысли или мысли о нанесении повреждений себе или другим
- имеете зависимость
Узнать об учреждениях, которые предоставляют услуги по охране психического здоровья, можно в контакт-центр НСЗУ, позвонив по номеру 16-77.
Какие виды помощи предусмотрены
Программа предусматривает предоставление на бесплатной основе следующих услуг:
- сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи
- психиатрическая помощь взрослым и детям, которою предоставляют мобильные мультидисциплинарные командады
- психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях
Чтобы обратиться к психиатру амбулаторно, нужно найти такую поликлинику или больницу, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и психиатра в штате.
Раньше мы рассказывали о том, что дети могут получить бесплатные лекарства.
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