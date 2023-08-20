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В НСЗУ сделали важное объявление о бесплатном лечении для украинцев: как его получить

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Воскресенье 20 августа 2023 13:01
В НСЗУ сделали важное объявление о бесплатном лечении для украинцев: как его получить Как получить бесплатно помощь (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут получить как психологическую, так и психиатрическую помощь бесплатно по Программе медицинских гарантий.

О том, как это сделать, рассказала НСЗУ в Telegram.

Какая разница между психологической и психиатрической помощью

Психологи применяют различные доказательные методы и подходы, чтобы помочь человеку пережить травматические события, адаптироваться к изменениям, изменить отношения с близкими и улучшить психическое здоровье. А психиатрия - это отрасль медицины, которая занимается диагностикой и лечением психических расстройств.

"Психиатры понимают, как биологические факторы влияют на психическое здоровье человека и могут лечить психические заболевания с помощью медикаментов, направлять на дальнейшее лечение, принимать решения о госпитализации", - объясняют в НСЗУ.

К психологу нужно идти, если вы:

  • склонны к тревожным мыслям
  • есть проблемы в общении с людьми
  • переживаете травматические события и изменения в жизни
  • потеряли близкого человека

К психиатру нужно идти, если вы:

  • имеете эмоциональные нарушения (в т. ч. после пережитого травматического опыта)
  • чувствуете расстройства настроения (например, апатию)
  • страдаете от панических атак, фобий, навязчивых мыслей
  • имеете длительные расстройства сна, расстройства пищевого поведения
  • заметили слуховые или зрительные галлюцинации
  • фиксируете суицидальные мысли или мысли о нанесении повреждений себе или другим
  • имеете зависимость

Узнать об учреждениях, которые предоставляют услуги по охране психического здоровья, можно в контакт-центр НСЗУ, позвонив по номеру 16-77.

Какие виды помощи предусмотрены

Программа предусматривает предоставление на бесплатной основе следующих услуг:

  • сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи
  • психиатрическая помощь взрослым и детям, которою предоставляют мобильные мультидисциплинарные командады
  • психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях

Чтобы обратиться к психиатру амбулаторно, нужно найти такую поликлинику или больницу, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и психиатра в штате.

Раньше мы рассказывали о том, что дети могут получить бесплатные лекарства.

Читайте также о том, какие операции бесплатны для украинцев.

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