Олімпіада-2020: українські стрибуни у воду посіли шосте місце

На Олімпіаді-2020 український дует стрибунів у воду посів шосте місце у фінальному змаганні. Олег Сербін і Олексій Середа набрали 400,44 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що дует Сербіна і Середи першим з українців вступив у боротьбу за медалі Токіо в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Українські спортсмени були наймолодшим дуетом у цьому фіналі, а 15-річний Середа ще й наймолодший учасник Олімпійських ігор у збірній команді України та серед усіх стрибунів у воду, які представлені на цих Іграх.