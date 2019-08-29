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Гончарук за минулий рік задекларував майже 2 млн гривень доходів

Новини » Політика    29.08.2019 - 22:35
Гончарук за минулий рік задекларував майже 2 млн гривень доходів
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук в декларації вказав знімну квартиру та елітний Jaguar

Новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за минулий рік отримав майже 2 млн гривень доходів. Відповідна інформація міститься в його електронній декларації.

Згідно електронної декларації, за минулий рік Гончарук отримав майже 1,8 млн гривень від підприємницької діяльності, понад 60 тис. гривень в якості зарплати в ОО "Офіс ефективного регулювання", а також 634 тис. гривень додаткового блага.

Крім того, він вказав орендовану квартиру в Києві, квартиру в Чернігові, автомобіль Jaguar X-TYPE 2007 року. На банківських рахунках він зберігає понад 150 тис. гривень, а також 100 тис. гривень, 84 тис. доларів і 36 тис. євро готівкою.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. За його призначення проголосували 290 народних депутатів парламенту нового скликання.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що кандидатуру Гончарука лобіював глава Офісу президента Андрій Богдан. Останні кілька тижнів, по суті, він залишався безальтернативним кандидатом на крісло прем'єра.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидекларацияАлексей Гончарук
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