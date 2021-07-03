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Нардепу видали брудну діряву постільну білизну в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці (фото)

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Субота 03 липня 2021 10:49
Нардепу видали брудну діряву постільну білизну в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці (фото) Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця потрапила в скандал через постільну білизну
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця потрапила в новий скандал після того, як народний депутат поскаржився на видані йому у вагоні класу "люкс" комплекти постільної білизни з дірками та брудними плямами. Політик вирішив розібратися з підрядником, і ініціює проведення засідання слідчої комісії.

Про це розповів депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram.

Також він опублікував фото постільної білизни, яку отримав у поїзді.

"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання", - обурюється нардеп.

Качура додав, що і на третьому простирадлі виявилася дірка.

Він звернувся з претензіями до провідника, і працівник УЗ за фактом скарги пасажира склав акт.

"Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію", - написав нардеп.

Нардепу видали брудну діряву постільну білизну в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці (фото)Нардепу видали брудну діряву постільну білизну в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці (фото)

Нардеп показав брудну діряву постільну білизну у вагоні "Люкс" поїзда Укрзалізниці (фото: t.me/kachuratut)

Нагадаємо, ще в березні в Укрзалізниці розповіли про рішення замінити постіль в поїздах на одноразову, щоб пасажири перестали страждати від вологої та брудної білизни.

Раніше повідомлялося, що Ольгу Сумську шокували умови в поїзді Укрзалізниці, в якому не було кондиціонера. Артистка записала емоційне відео зі зверненням до керівництва УЗ.

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Укрзалізниця поезд нардеп скандал Александр Качура
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