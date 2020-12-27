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Як швидко відновити здоров'я і зовнішній вигляд після вечірки: найефективніші прийоми

Неділя 27 грудня 2020 18:12
Як швидко відновити здоров'я і зовнішній вигляд після вечірки: найефективніші прийоми
Експерти розповіли, як швидко повернути собі здоровий вигляд після вечірки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Напередодні новорічних свят люди проводять корпоративні вечірки та головний їхній недолік – вони закінчуються. І часто закінчення свята затягується далеко за північ. Однак на ранок треба виглядати свіжо і красиво навіть після затяжної гулянки.

Як швидко повернути собі свіжий і здоровий вигляд після нічних прогулянок, розповіли в статті Life 24.

Контрастний душ

Один з основних способів швидко повернути собі тонус і бадьорий стан – це контрастний душ. Чергуйте гарячу воду з холодною, і ваша шкіра знову стане здорового кольору, а загальний стан буде в рази бадьоріше. Тільки не робіть з приємної процедури тортури – не чергуйте крижану воду з окропом. Контраст повинен бути більш плавним. Якщо часу на душ немає або немає можливості – протирайте руки гарячою і холодною водою. Це теж поверне бадьорість.

Доведіть до ладу очі

Втомлені очі та мішки під ними відразу видають ваш стан. Використовуйте зволожувальні краплі, вони знімуть втому. А проти мішків є кілька способів. Найпростіший – намочіть гарячою водою пакетики з чаєм, дайте їм охолонути та прикладіть до очей. Є й інший варіант – холодні ложки. Покладіть їх на 10 хвилин у морозилку, а потім прикладіть до очей.

Шкіра обличчя

Тут набагато важче, але з допомогою кремів, скрабів і хайлайтера ви зможете виправити цю ситуацію. Скраб прибере більшість відмерлих частинок, а зволожувальний крем додасть шкірі бадьорість. Ну а хайлайтер зробить втомлене обличчя блискучим і гладким.

Волосся – це важливо

Волосся, як і шкіра – відразу видають ваш стан. Саме ідеальне – помити їх улюбленим шампунем. Якщо на це немає часу – скористайтеся сухим шампунем. Цей варіант не підійде власницям довгого і густого волосся – тут краще витратити час і повністю їх вимити.

Ще кілька порад:

  • Використовуйте яскраву помаду. Вона робить акцент на губах і відводить увагу від втомлених очей.
  • Використовуйте рум'яна – вони також допоможуть повернути обличчю здоровий колір.
  • Не використовуйте чорну туш. Візьміть синю. На її тлі білки очей будуть здаватися біліше і це дозволить приховати почервоніння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розповіли, як вийти з сильного похмілля в домашніх умовах.

А також розповідали про те, що експерти дали несподівану пораду про те, як уникнути похмілля після вживання алкоголю.

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