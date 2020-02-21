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Як у Нових Санжарах обстежують евакуйованих: з'явилося відео

STYLERЖиття    21.02.2020 - 19:03
Як у Нових Санжарах обстежують евакуйованих: з'явилося відео
Як обстежують людей у санаторії "Нові Санжари" (колаж: РБК-Україна)

Евакуйовані люди з Уханя задоволені своїм перебуванням

У санаторії в Нових Санжарах, куди незважаючи на активні протести місцевого населення, в четвер 20 лютого привезли евакуйованих з Уханя людей, проводять регулярні медогляди, лікарі в спецодязі, а пацієнти цілком задоволені, як харчуванням, так і проживанням.

У мережі з'явилося нове відео з Медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари".

На запису видно, що обстановка в лікарні спокійна, пацієнти на здоров'я не скаржаться. Медики по черзі заходять до палат, де розмістилися 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з епіцентру коронавіруса.

Хоча лікарняні палати, м'яко кажучи, скромні - радянські меблі, старі холодильники та ліжка, люди не скаржаться. Адже деякі з них були ізольовані в Ухані у власних квартирах через жорсткі карантинні заходи у місті.

Пацієнтів "Нових Стожар" інструктують, де носити маски, як часто їх міняти, а також запитують про самопочуття.

"Я просидів в Ухані з 22 числа (січня. – Ред.) по 19 лютого в квартирі один. Тому мене тут все влаштовує. Все добре. Самопочуття нормальне. Немає такого, що я один, я під замком", - говорить молодий хлопець.

Хлопець каже, що в Ухані місяць один в квартирі просидів. Після такого ізолятора йому наш "Бухань"- рай.

Опубліковано Світланою Мащенко П'ятниця, 21 лютого 2020 р.

Як обстежують людей у санаторії "Нові Санжари" (відео: facebook.com)

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