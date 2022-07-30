Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні

У серпні готівковий курс гривні може укріпитися та розвернутися ближче до офіційного, встановленого Нацбанком.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного найближчими тижнями. Наразі ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення та бізнес з насторогою сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", - зазначив експерт.

За його словами, такі різкі зміни курсів завжди породжують очікування, що й надалі можуть бути зроблені наступні подібні кроки. Проте НБУ, на думку Ваврищука, скоріше за все, має намір тримати поточний обмінний курс на незмінному рівні кілька наступних місяців.

"Тож хоч і поступово, але готівковий ринок буде насичуватися доларами та євро, а ажіотажний попит поступово спадати. Хоча ніхто не може гарантувати, що подібні епізоди не повторюватимуться у майбутньому", - зазначив експерт ICU.