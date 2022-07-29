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Курс долара зріс до 41-42 гривень: скільки коштує валюта 29 липня

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 14:30
Курс долара зріс до 41-42 гривень: скільки коштує валюта 29 липня Фото: курс долара виріс на 70 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 70 копійок до 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 85 копійок до 41,70 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

При цьому банки і обмінні пункти протягом дня піднімають курси і здебільшого продають долар по 42 гривні і вище.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,75 грн (39,10 - 28 липня)
  • продаж - 41,05 грн (40,35 - 28 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 40,05 грн (39,35-28 липня),
  • продаж - 41,70 грн (40,85 - 28 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,35 грн (8,30-28 липня),
  • продаж - 8,75 грн (8,70 - 28 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 липня становить 36,9965 гривень за євро (-0,1279 гривень).

Курс долара зріс до 41-42 гривень: скільки коштує валюта 29 липня

Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.

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