Курс долара зріс до 41-42 гривень: скільки коштує валюта 29 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 70 копійок до 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 85 копійок до 41,70 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

При цьому банки і обмінні пункти протягом дня піднімають курси і здебільшого продають долар по 42 гривні і вище. На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,75 грн (39,10 - 28 липня)

продаж - 41,05 грн (40,35 - 28 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 40,05 грн (39,35-28 липня),

продаж - 41,70 грн (40,85 - 28 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,35 грн (8,30-28 липня),

продаж - 8,75 грн (8,70 - 28 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 липня становить 36,9965 гривень за євро (-0,1279 гривень).