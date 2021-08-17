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Нові тарифи на світло: скільки українці зможуть заощадити

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Вівторок 17 серпня 2021 12:31
Нові тарифи на світло: скільки українці зможуть заощадити Фото: платіжки за комунальні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні запрацюють нові тарифи на електроенергію для населення, і з жовтня домогосподарства, які споживають до 250 кВт-год на місяць, платитимуть 1,44 грн за 1 кВт-год, а якщо вище цієї цифри - то за старою ціною 1,68 грн за 1 кВт-год. Таким чином "світло" подешевшає для більшості громадян. Але ось експерти таку зміну тарифу коментують неоднозначно.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, одні фахівці поділяють оптимізм чиновників і вважають, що уряд вніс таким чином значний прорив в систему тарифоутворення. А інші стверджують, що нововведення з тарифами необґрунтоване, і електрику продають нижче собівартості, а це в майбутньому призведе до проблем у виробників.

За словами експерта енергоринку Олександра Харченка, Кабмін поміняв модель, за якою працює ринок електроенергії, на фактично європейську.

"Це певне регулювання, але воно не є безглуздим і нещадним", - вважає він.

А ось експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що не все так "гладко", і для вирішення чиновників немає техніко-економічного обґрунтування, немає рішення регуляторного впливу, немає таблиці узгодження, "немає будь-яких документів, якими це рішення має супроводжуватися".

Своєю чергою голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус запевнив, що зниження тарифів на світло є економічно обґрунтованим для енергогенеруючих компаній жодних катастрофічних потрясінь не буде.

Також зазначається, що в обласних державних адміністраціях кажуть - суттєвих скарг з приводу зниження тарифу від енергетиків не було. Зокрема, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук розповіла, що постачальники, з якими ведеться діалог, розуміють ситуацію і жодних вимог до органів влади не пред'являють.

Згідно зі статистикою, в Україні близько 80% домогосподарств споживають менше ніж 250 кВт на місяць, і відповідно платитимуть за електропостачання менше. Наприклад, сім'я з двох-трьох осіб в однокімнатній квартирі приблизно зможе заощадити близько 50 гривень на місяць. З іншого ж боку, домогосподарства, які не вкладаються в ліміт, отримають платіжки з незмінними тарифами.

Раніше ми розповідали, скільки українці платитимуть за газ з жовтня, і як отримати знижку.

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