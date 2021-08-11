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Тариф на електроенергію для населення знизиться з 1 жовтня: деталі постанови Кабміну

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Україна, Середа 11 серпня 2021 17:44
Тариф на електроенергію для населення знизиться з 1 жовтня: деталі постанови Кабміну Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінету міністрів на засіданні 11 серпня змінив порядок покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії. Тариф для населення, яке споживає до 250 кВт-год на місяць, знизиться на 14% до 1,44 грн за кВт-год з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, винесений на засідання уряду, який є в розпорядженні агентства.

Згідно з документом, ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт-год для споживання понад 250 кВт-год на місяць.

Проект постанови передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року включно.

Тариф на електроенергію для населення знизиться з 1 жовтня: деталі постанови Кабміну

Документом доручається "Укргідроенерго" до 27 вересня 2021 року забезпечити авансування державному підприємству "Гарантований покупець" послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у сумі 1 млрд грн.

"Енергоатом" повинен здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 грн/МВт*год., у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у серпні та вересні 2021 року.

Після цього "Укргідроенерго" повинно здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за ціною 10 грн/МВт*год у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані.

Нагадаємо, уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені.

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