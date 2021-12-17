ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання цін на продукти, - економіст

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 18:02
Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання цін на продукти, - економіст Фото: в Україні хочуть підвищити тариф на розподіл газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через підвищення тарифу на розподіл газу зростуть ціни на всі товари та послуги для українців, адже виробники закладуть свої витрати в ціни. Також збільшиться заборгованість за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна.

"Це вдарить і по нас з вами, тому що в ціні товару, який буде вироблятися на українських підприємствах з урахуванням цього газу, рано чи пізно він опиниться у нас з вами на полицях. І ми будемо його оплачувати. В кінці кінців кінцевий споживач оплачує все", - сказав Пензін у ефірі телеканалу "Україна 24".

На його думку, зростання тарифу на розподіл газу також вдарить по комунальній сфері, де й без того важка ситуація, адже існує велика заборгованість за надані послуги. Економіст наголосив: влада не буде ухвалювати рішення про реструктуризацію боргів підприємств ЖКГ вічно.

"Ми з вами весь час знаходимося в тій борговій ямі. І власне доти, доки ситуація буде по цінах на газ такою, як вона є, то треба розуміти, що навряд чи люди стануть багатші, а підприємства ЖКГ знайдуть кошти для того, щоб погасити борги", - сказав Пензін.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Антимонопольний комітет має зацікавитися облгазами Фірташа, які хочуть необґрунтовано підвищити тариф на розподіл газу.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%. Пояснюється це різким зростанням ринкової ціни природного газу.

Раніше повідомлялося, якими будуть тарифи на розподіл газу з 1 січня і в яких регіонах платитимуть найбільше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах