Нові правила виплати субсидій: які зміни чекають на українців у травні

Монетизація субсидій діє в Україні. У травні 2019 року в цій сфері на нас чекають деякі важливі зміни.

Так, стало відомо, що у травні треба буде подати оновлений комплект документів для отримання субсидії. Відповідно до законів України, щороку у травні проводять процес перепризначення субсидій на новий рік (це стосується як опалювального сезону, так і неопалювального - ред.).

У Мінсоцполітики уточнюють, що в цьому році в травні субсидії перепризначать автоматично. Це торкнеться 3 мільйонів українських сімей.

У той же час інші мають подати два оновлених документи: заяву та декларацію про доходи. Їх потрібно подати в Управління соціального захисту населення.

Фото: Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Кому потрібно подати оновлені документи?

Це потрібно зробити тим, хто орендує житло, внутрішньо переміщеним громадянам, сім'ям, яким призначили субсидію не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих у квартирі осіб, сім'ям, в яких є непрацюючі люди працездатного віку, у яких доходи відсутні або становлять суму, меншу мінімальної заробітної плати.

До речі, до травня цього року в уряді вирішили залишити обидві форми нарахування субсидій – готівкову і безготівкову. Тим, хто справно платить за комуналку, гроші від субсидій продовжать видавати на руки. А ось тим, хто має заборгованість, субсидії переведуть у безготівкову форму до моменту, поки ті не погасять свої борги.

При цьому допомогу держави на опалювальний сезон 2019-2020 будуть розраховувати в залежності від доходів українців у 1-2 кварталах 2019 року. У Мінсоцполітики нагадали, що не планують змінювати критерії для призначення субсидій, тому не очікують, що кількість субсидіантів у новому сезоні зменшиться.

Також там нагадали, що якщо у кожної людини є питання по субсидіях, їх можна задати, звернувшись на гарячу лінію уряду по телефону 15-54. Крім того, отримати відповіді на запитання можна й на сайт, присвячений субсидіям.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загрожує українцям за борги по комуналці.

Також ми розповідали, куди українці витрачають гроші, які їм нараховують за оплату комунальних послуг.