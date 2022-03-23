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Нові правила для українських водіїв вже вступили в дію: що змінилося

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Середа 23 березня 2022 17:18
Нові правила для українських водіїв вже вступили в дію: що змінилося В Україні - нові правила для водіїв (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Водії в Україні відсьогодні можуть сідати за кермо вантажівки, маючи права категорії В. Нові правила набули чинності 22 березня.

Більше деталей щодо оновлених правил для українських водіїв читайте у нашому матеріалі нижче.

Що треба знати водіям, які мають права категорії B

Днями Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї ж постанови №184 "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами" від третього березня цього року.

Таким чином, відсьогодні й до кінця воєнного стану в країні "до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В".

Ця норма викладена у постанові №348 від 22 березня 2022 року.

Довідкова інформація

Категорія С1 дозволяє українцям водити вантажні автомобілі масою 3,5-7,5 тонни без причепа.

Права категорії С дають змогу керувати транспортним засобом масою понад 7,5 тонн.

А от автомобільне посвідчення категорії В надає водіям допуск до керування лише легковими машинами вагою до 3,5 тонн.

Нові правила для українських водіїв вже вступили в дію: що змінилося

В Україні почали діяти нові правила для водіїв (фото: РБК-Україна)

Які ще нові правила для водіїв діють під час війни

Зауважимо, що сьогодні в Київській області водіям заборонено використовувати відеореєстратори з метою недопущення витоку інформації про розташування блокпостів і пересування наших військових.

Разом з тим зараз українцям дозволено використовувати протерміновані водійські права як у паперовому, так і в електронному вигляді. Але поновити їх необхідно буде протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

Нові правила для українських водіїв вже вступили в дію: що змінилося

В Україні діють нові правила для водіїв (фото: РБК-Україна)

Читайте також про те, хто і в якій ситуації може забрати ваш автомобіль під час воєнного стану.

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