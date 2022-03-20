Хто і в якій ситуації може забрати ваш автомобіль під час воєнного стану: що потрібно знати
В умовах воєнного стану військові можуть здійснювати примусове відчуження автомобіля, але це можливо тільки при дотриманні певних правил.
Хто і в якій ситуації має право забрати автомобіль на потреби армії, розповіли в Shpalta.
Ще в перші дні війни по різних містах України прокотилися попередження від голів ОВА і мерів про те, що у п'яних водіїв будуть просто забирати машини та передавати на потреби захисників.
У статті 6 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є пункт про військово-транспортний обов'язок.
Вказується, що військово-транспортне зобов'язання вводиться з метою забезпечення потреб ЗСУ транспортними засобами від підприємств, організацій та фізичних осіб.
Для вилучення техніки працівникам підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, вручаються наряди – документ, який підписаний начальником військової адміністрації разом з начальником ТЦК і СП.
Такі часткові наряди можуть вручатися і приватним особам. За цим приписом належить доставити автомобілі в місце, яке вкаже начальник територіального відділу комплектування та соціальної підтримки.
Процедура вилучення вказана в постанові 1921 Кабміну. Там також прописаний порядок компенсації збитку, заподіяного транспортним засобом, а також порядок повернення.
Що кажуть юристи
- Вилучати майно приватних осіб можна тільки на оплатній основі з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості.
- Безоплатно можуть вилучити тільки майно, яке належить державі.
- Рішення про вилучення може приймати тільки вище командування ЗСУ України або певні підрозділи (ст.3 Закону 389).
- Без погодження забирати майно мають право тільки в місцях бойових дій (ст.4 Закону 4765).
- Начальники патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони та інші представники захисту України – не мають права вирішувати питання про вилучення автомобіля.
- Реквізувати транспортний засіб можуть тільки з чітким документальним оформлення. Має бути підписано два акти встановленого зразка, в яких зазначено підставу, опис майна, розмір виплаченої компенсації (ст.7 Закону 4765).
- Перед вилученням зобов'язані провести оцінку ринкової вартості майна. А оригінал документа передають власнику. Але розмір оцінки може бути оскаржений в суді.
Юристи відзначають, що вилучення автомобіля з порушенням вищевказаних умов – незаконно.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з чоловіків має право виїхати за кордон в умовах воєнного стану.
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