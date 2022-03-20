Хто і в якій ситуації може забрати ваш автомобіль під час воєнного стану: що потрібно знати

В умовах воєнного стану військові можуть здійснювати примусове відчуження автомобіля, але це можливо тільки при дотриманні певних правил.

Хто і в якій ситуації має право забрати автомобіль на потреби армії, розповіли в Shpalta.

Ще в перші дні війни по різних містах України прокотилися попередження від голів ОВА і мерів про те, що у п'яних водіїв будуть просто забирати машини та передавати на потреби захисників.

У статті 6 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є пункт про військово-транспортний обов'язок.

Вказується, що військово-транспортне зобов'язання вводиться з метою забезпечення потреб ЗСУ транспортними засобами від підприємств, організацій та фізичних осіб.

Для вилучення техніки працівникам підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, вручаються наряди – документ, який підписаний начальником військової адміністрації разом з начальником ТЦК і СП.

Такі часткові наряди можуть вручатися і приватним особам. За цим приписом належить доставити автомобілі в місце, яке вкаже начальник територіального відділу комплектування та соціальної підтримки.

Процедура вилучення вказана в постанові 1921 Кабміну. Там також прописаний порядок компенсації збитку, заподіяного транспортним засобом, а також порядок повернення.

Що кажуть юристи

Вилучати майно приватних осіб можна тільки на оплатній основі з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості.

Безоплатно можуть вилучити тільки майно, яке належить державі.

Рішення про вилучення може приймати тільки вище командування ЗСУ України або певні підрозділи (ст.3 Закону 389).

Без погодження забирати майно мають право тільки в місцях бойових дій (ст.4 Закону 4765).

Начальники патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони та інші представники захисту України – не мають права вирішувати питання про вилучення автомобіля.

Реквізувати транспортний засіб можуть тільки з чітким документальним оформлення. Має бути підписано два акти встановленого зразка, в яких зазначено підставу, опис майна, розмір виплаченої компенсації (ст.7 Закону 4765).

Перед вилученням зобов'язані провести оцінку ринкової вартості майна. А оригінал документа передають власнику. Але розмір оцінки може бути оскаржений в суді.

Юристи відзначають, що вилучення автомобіля з порушенням вищевказаних умов – незаконно.