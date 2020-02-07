Нові правила безвиза з ЄС: українцям розповіли, як будемо їздити

Нові правила безвиза з ЄС (фото: РБК-Україна)

з 2021 року в країнах, що мають безвіз з ЄС, почне діяти система ETIAS

Нові правила безвиза з ЄС почнуть діяти для українців з 2021 року. Країни, які мають безвізовий режим з Євросоюзом, будуть працювати по системі ETIAS. Вона зроблена для того, щоб зменшити кількість відмов на кордоні з ЄС.

Система буде автоматично перевіряти безвізових мандрівників з усіх країн по декількох базах безпеки. Для того, щоб без проблем потрапити в країни Євросоюзу, перед поїздкою потрібно буде зареєструвати закордонний паспорт в цій електронній системі. Незабаром для смартфонів введуть спеціальні програми.

Для реєстрації в системі ви повинні будете ввести дані:

ім'я та прізвище;

громадянство;

дату і місце народження;

номер та термін дії паспорта;

контактну інформацію;

наявність освіти та роботи;

першу країну ЄС, куди плануєте поїхати.

Дозвіл на безвізові поїздки буде видаватися протягом 96 годин окремо на кожен паспорт терміном на три роки. Може статися, що система зажадає додаткові документи для перевірки вашої поїздки. Їх потрібно буде відправити на електронну адресу.

Вартість послуги - 7 євро, для дітей молодше 18 років і дорослих старше 70 років - абсолютно безкоштовно.