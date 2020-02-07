ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нові правила безвиза з ЄС: українцям розповіли, як будемо їздити

STYLERЖиття    07.02.2020 - 13:25
Нові правила безвиза з ЄС: українцям розповіли, як будемо їздити
Нові правила безвиза з ЄС (фото: РБК-Україна)

з 2021 року в країнах, що мають безвіз з ЄС, почне діяти система ETIAS

Нові правила безвиза з ЄС почнуть діяти для українців з 2021 року. Країни, які мають безвізовий режим з Євросоюзом, будуть працювати по системі ETIAS. Вона зроблена для того, щоб зменшити кількість відмов на кордоні з ЄС.

Система буде автоматично перевіряти безвізових мандрівників з усіх країн по декількох базах безпеки. Для того, щоб без проблем потрапити в країни Євросоюзу, перед поїздкою потрібно буде зареєструвати закордонний паспорт в цій електронній системі. Незабаром для смартфонів введуть спеціальні програми.

Для реєстрації в системі ви повинні будете ввести дані:

  • ім'я та прізвище;
  • громадянство;
  • дату і місце народження;
  • номер та термін дії паспорта;
  • контактну інформацію;
  • наявність освіти та роботи;
  • першу країну ЄС, куди плануєте поїхати.

Дозвіл на безвізові поїздки буде видаватися протягом 96 годин окремо на кожен паспорт терміном на три роки. Може статися, що система зажадає додаткові документи для перевірки вашої поїздки. Їх потрібно буде відправити на електронну адресу.

Вартість послуги - 7 євро, для дітей молодше 18 років і дорослих старше 70 років - абсолютно безкоштовно.

Україна ввела тимчасовий безвіз для громадян Великобританії Британія виключає угоду про безвіз між Гібралтаром і ЄС після Brexit
Новини України Безвиз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся