Мінімальна зарплата в Україні в 9-12 разів менша, ніж у найбагатших країнах ЄС

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінімалка в Україні в 9 разів нижче, ніж Німеччини і в 12 разів нижчий, ніж у Люксембурзі

Станом на 1 січня 2020 року 21 з 27 держав-членів Європейського союзу (ЄС) встановила мінімальну заробітну плату і тільки Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція не використовують такого показника. Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, мінімальна місячна заробітна плата, як правило, становить не нижче 600 євро на сході і більше 1 500 євро на північному заході ЄС.

Як зазначає Євростат, країни ЄС можна розділити на три основні групи в залежності від рівня мінімальної зарплати.

У січні 2020 року найнижча мінімальна зарплата в ЄС була в Болгарії (312 євро). У дев'яти державах-членах, переважно розташованих на сході ЄС, мінімальна зарплата становила від 400 до 600 євро в місяць: Латвія (430 євро), Румунія (466 євро), Угорщина (487 євро), Хорватія (546 євро), Чехія (575 євро), Словаччина (580 євро), Естонія (584 євро), Литва (607 євро) і Польща (611 євро).

У п'яти інших державах-членах, розташованих в основному на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата варіювалася від 700 до трохи більше 1000 євро на місяць: Португалія (741 євро), Греція (758 євро), Мальта (777 євро), Словенія (941 євро) та Іспанія (1 050 євро).

У решті семи державах-членах, розташованих на заході і півночі ЄС, мінімальна заробітна плата була вища за 1500 євро на місяць: Франція (1 539 євро), Німеччина (1 584 євро), Бельгія (1 594 євро), Нідерланди (1 636 євро), Ірландія (1 656 євро) і Люксембург (2 142 євро).

При цьому мінімальна заробітна плата в Сполучених Штатах в січні 2020 року становила 1 119 євро в місяць.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року складає 4 723 грн, що на 550 грн вище, ніж у 2019 році. За офіційним курсом НБУ (26,42 грн/євро), на 1 січня мінімальна зарплата становила 179 євро.

Таким чином, мінімальна зарплата в Україні на початку року була приблизно в 9 разів нижчою, ніж у Франції, Німеччині, Бельгії та Нідерландах у 12 разів нижчою, ніж у Люксембурзі.

Варто відзначити, що через зростання курсу євро мінімальна зарплата в Україні на початку лютого вже впала до 170 євро.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 січня 2020 року вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники Росії та Білорусі.