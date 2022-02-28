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Мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 12:29
Мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Через напружену ситуацію в Києві міська влада попереджає, що мародерів знешкоджуватимуть без попередження. Побачивши підозрілих людей, потрібно звернутися до правоохоронців та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Місто живе в нових умовах - умовах воєнного стану та загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі Національній гвардії та поліції дозволили стріляти у мародерів на місці.

Також в Охтирці попередили, що стрілятимуть у мародерів.

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