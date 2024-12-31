На Новый год Землю охватит мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех
Новый год 2025 Земля встретит не только с праздничными столами и огоньками елок, но и с космическими потрясениями. Мощная магнитная буря ожидается на 31 декабря и 1 января, и она может повлиять на самочувствие многих людей.
Что известно о магнитной буре в последний день года и как можно защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда ожидается магнитная буря
По словам экспертов, 31 декабря и 1 января ожидается значительная геомагнитная активность, вызванная серией солнечных вспышек класса X и M. Ученые прогнозируют, что нашу планету охватит магнитная буря уровня G2-G3 (K-индекс 6-7), а это - буря красного уровня с высокой мощностью.
Магнитные бури такой мощности могут влиять на здоровье человека, вызывая головные боли, слабость, сонливость и другие симптомы ухудшения здоровья.
Кроме того, бури красного уровня могут вызвать сбой в работе источников связи: спутников, GPRS, мобильной и радио связи.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Мощные ежедневные вспышки на Солнце могут приводить как к уменьшению активности, так и к возникновению затяжных магнитных бурь.
Магнитная буря 31 декабря (скриншот)
Причина возникновения магнитных бурь
На Солнце ежедневно происходят вспышки, как мощные, так и умеренные. И во время таких вспышек в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц энергии (протоны и электроны), которые обладают способностью быстро двигаться в пространстве.
Когда они достигают атмосферы Земли, возникает взаимодействие с магнитным полем нашей планеты. Из-за этого возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.
Влияние магнитной бури на человека
Умеренные и слабые магнитные бури люди преимущественно не чувствуют, исключение - люди более чувствительные к изменениям погоды и магнитным колебаниям. Мощные магнитные бури (с К-индексом 5 и выше) чувствует большинство людей на планете.
Такие бури влияют на самочувствие человека и могут вызвать ухудшение самочувствия, подавленное настроение и сонливость.
Самые частые симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Туман в голове
- Тошнота
- Снижение работоспособности и концентрации
- Быстрая усталость
- Сонливость днем, слабость
- Агрессивность, раздражительность, тревожность
- Перепады настроения
- Апатия, депрессивные состояния
- Боль в мышцах
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
За последние годы ученые провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека и часть таких исследований эту взаимосвязь подтверждают. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью врачей.
Например, одно из исследований показывает, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.
Как подготовиться
Следите за состоянием здоровья: старайтесь больше отдыхать, избегать стресса и придерживаться правильного режима сна.
Употребляйте больше воды и легкую пищу, чтобы уменьшить нагрузку на организм.
Для людей с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой необходимые лекарства.
Ограничьте использование гаджетов и попробуйте провести больше времени в свободной атмосфере.
Также врачи советуют воздерживаться от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи.
Необходимо дышать свежим воздухом, проветривать помещение, делать прогулки.
Ранее мы писали о том, когда будут магнитные бури в январе.
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При написании материала были использованы источники: NOAA, Институт геофизики НАН Украины, Космический прогноз Лаборатории солнечной астрономии (NASA), Meteoagent.
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