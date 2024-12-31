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На Новый год Землю охватит мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех

Вторник 31 декабря 2024 07:00
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На Новый год Землю охватит мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех Мощная магнитная буря накроет Землю 31 декабря (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новый год 2025 Земля встретит не только с праздничными столами и огоньками елок, но и с космическими потрясениями. Мощная магнитная буря ожидается на 31 декабря и 1 января, и она может повлиять на самочувствие многих людей.

Что известно о магнитной буре в последний день года и как можно защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда ожидается магнитная буря

По словам экспертов, 31 декабря и 1 января ожидается значительная геомагнитная активность, вызванная серией солнечных вспышек класса X и M. Ученые прогнозируют, что нашу планету охватит магнитная буря уровня G2-G3 (K-индекс 6-7), а это - буря красного уровня с высокой мощностью.

Магнитные бури такой мощности могут влиять на здоровье человека, вызывая головные боли, слабость, сонливость и другие симптомы ухудшения здоровья.

Кроме того, бури красного уровня могут вызвать сбой в работе источников связи: спутников, GPRS, мобильной и радио связи.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Мощные ежедневные вспышки на Солнце могут приводить как к уменьшению активности, так и к возникновению затяжных магнитных бурь.

На Новый год Землю охватит мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех

Магнитная буря 31 декабря (скриншот)

Причина возникновения магнитных бурь

На Солнце ежедневно происходят вспышки, как мощные, так и умеренные. И во время таких вспышек в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц энергии (протоны и электроны), которые обладают способностью быстро двигаться в пространстве.

Когда они достигают атмосферы Земли, возникает взаимодействие с магнитным полем нашей планеты. Из-за этого возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Влияние магнитной бури на человека

Умеренные и слабые магнитные бури люди преимущественно не чувствуют, исключение - люди более чувствительные к изменениям погоды и магнитным колебаниям. Мощные магнитные бури (с К-индексом 5 и выше) чувствует большинство людей на планете.

Такие бури влияют на самочувствие человека и могут вызвать ухудшение самочувствия, подавленное настроение и сонливость.

Самые частые симптомы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Туман в голове
  • Тошнота
  • Снижение работоспособности и концентрации
  • Быстрая усталость
  • Сонливость днем, слабость
  • Агрессивность, раздражительность, тревожность
  • Перепады настроения
  • Апатия, депрессивные состояния
  • Боль в мышцах
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой

За последние годы ученые провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека и часть таких исследований эту взаимосвязь подтверждают. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью врачей.

Например, одно из исследований показывает, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.

Как подготовиться

Следите за состоянием здоровья: старайтесь больше отдыхать, избегать стресса и придерживаться правильного режима сна.

Употребляйте больше воды и легкую пищу, чтобы уменьшить нагрузку на организм.

Для людей с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой необходимые лекарства.

Ограничьте использование гаджетов и попробуйте провести больше времени в свободной атмосфере.

Также врачи советуют воздерживаться от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи.

Необходимо дышать свежим воздухом, проветривать помещение, делать прогулки.

Ранее мы писали о том, когда будут магнитные бури в январе.

А также мы рассказывали о том, какие способы помогут быстро вернуть концентрацию.

При написании материала были использованы источники: NOAA, Институт геофизики НАН Украины, Космический прогноз Лаборатории солнечной астрономии (NASA), Meteoagent.

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