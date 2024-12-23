Новогодняя ночь подарит сразу два шанса загадать желание. Как это сделать правильно: секреты от астролога
На Новый год, когда наступает полночь, многие загадывают желания. Но знаете ли вы, что на этот раз будет сразу два шанса озвучить свой "запрос" для Вселенной?
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как планеты и звезды помогут нашим мечтам превратиться в реальность, когда именно загадывать желания и какими они должны быть.
Какие желания загадать на Новый год
"31 декабря 2024 года будет царить уникальная "космическая погода", которая позволит дважды загадать самое желанное. Во-первых, 31-го декабря в 00:27 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. В это время хорошо планировать: у всего задуманного будет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала астролог.
"Особенно благоприятен для этого первый час первых суток, то есть с 00:27 до 01:27 по Киеву. Необходимо следить за мыслями: они должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь", - добавила она.
Особое внимание стоит сосредоточить на желаниях, которые касаются:
- карьеры
- профессионального развития
- статуса
- авторитетности.
После полуночи, когда уже наступит Новый год, Луна будет в десятом знаке Зодиака, в соединении с Солнцем. Управителем Новолуния будет Сатурн.
"Оба светила будут формировать гармоничные аспекты с "властелином колец" Солнечной системы, благодаря чему все задуманное будет получить мощный импульс для реализации. Поскольку Новолуние состоится во время ретроградного Марса, лучше уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не начинать новые процессы", - пояснила эксперт.
Как правильно загадать желание на Новый год (иллюстрация: freepik.com)
А второй шанс загадать желание выпадет именно в полночь. 1 января 2025 года Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет находиться в королевском градусе Козерога.
"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Этот градус в Козероге считается символом почета и уважения. Особым образом он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей", - пояснила астролог.
Поэтому, когда будете загадывать желание, стоит учесть все особенности астрологического события. Так вы сможете правильно определиться с желаемым и дать Вселенной правильный "запрос".
Думайте о собственной самооценке, удовлетворенности жизнью, счастье в отношениях, дружеских отношениях.
"Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей. Поэтому солнечная энергия в этот момент будет способствовать намерениям, которые касаются реализации планов и достижению амбициозных целей. Но не надо забывать о ретроградности Марса: желательно, чтобы замыслы касались уже существующих в вашей жизни, а не новых ситуаций", - резюмировала астролог.
Напомним, ранее астролог назвала новогодние ритуалы, которые притянут счастье и деньги.
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