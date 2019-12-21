У новорічну ніч вдарять морози: синоптики оновили прогноз

Погода в Києві на Новий рік буде морозною і з невеликими опадами. Також синоптики прогнозують мінімальний рівень тепла у співідношенні з попередніми днями. Про це йдеться в оновленому прогнозі MeteoProg.

Як повідомляють синоптики, 30 грудня в Києві очікується рівень тепла в середньому -3... 0 градусів. При цьому очікується випадання опадів у вигляді снігу. Вже 31 грудня ситуація змінюється – температурна амплітуда розширюється від +4 до -4 градусів. Експерти попереджають про випадання опадів, але вони очікуються в денний час при "плюсовій" температурі.

Вже 1 січня 2020 року очікується виключно плюсова і суха погода - +2... +4 градуси. Протягом усіх трьох днів буде зберігатися висока вологість повітря.

Погода в Києві на Новий рік (скріншот: meteoprog.ua)

Варто відзначити, що згідно з народним прогнозом погода 31 грудня визначає погоду в червні. В останній день грудня спостерігали - чим сильніші були морози у цей день, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

Нагадаємо, що раніше синоптики зробили важливе попередження щодо погоди на Новий рік.