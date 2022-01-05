У Вінницькій області двоє дітей втекли з дому і босоніж пройшли 10 кілометрів (фото)

У Подільському районі Одеської області двоє малолітніх дітей йшли босоніж уздовж траси до своєї бабусі. Хлопчики розповіли, що втекли з дому у Вінницькій області, бо їх нібито кривдить вітчим.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП на Одещині.

Так, попри холодну пору року, двоє братів 6-ти та 12-ти років пройшли босоніж близько 10 кілометрів.

Зазначається, що про дітей, які йдуть босоніж уздовж траси, повідомили небайдужі громадяни, які їхали автомобілем і звернули на них увагу.

Також побачивши поліцейську машину, діти почали ховатись у придорожніх насадженнях. Хлопці поліцейським розповіли, що бояться повертатися додому, бо їх нібито ображає вітчим. Окрім того, вони повідомили, що через це вирішили піти пішки до села Балта Одеської області, адже там живе їхня бабуся.

Правоохоронці розшукали жінку похилого віку, і виявилося, що онуки – часті гості в її будинку. Тому вона мала всі необхідні речі, щоб переодягнути їх.

Наразі поліцейські шукають мати хлопчиків, щоб з'ясувати, що сталося у їхній родині. Зараз брати знаходяться у бабусі.

В Вінницькій області брати втекли з дому (od.npu.gov.ua)