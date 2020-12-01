Новорічні свята і вихідні: скільки українці будуть відпочивати в грудні

Скільки вихідних українці отримають у грудні 2020 (Фото: freepik.com)

У грудні українці отримають додатковий вихідний і довгий уїк-енд

У грудні 2020 року українці отримають лише один додатковий вихідний день – 25 грудня. В цей день відзначається католицьке Різдво. Три роки тому його визнали офіційним святом і зробили вихідним днем. Які дні будуть вихідними в грудні 2020 року - читайте в Styler.

25 грудня – п'ятниця, відповідно українці отримають довгі вихідні – 25, 26 і 27 грудня. 24 грудня – рекомендовано зробити коротким робочим днем і скоротити його на 1 годину. Таким же коротким днем стане і 31 грудня, яке цього року випадає на четвер. У деяких компаніях останній день року, що минає, роблять вихідним, але це вирішується індивідуально керівниками підприємств.

На Новий рік українці зможуть знову відпочити три дні поспіль – 1, 2 і 3 січня.

Всього в грудні буде 22 робочих дні та 9 вихідних днів.

Крім того, в грудні буде багато інших свят, але ці дні не будуть офіційними вихідними днями. У неділю, 6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України, а 19 грудня, в суботу – День Святого Миколая, улюблене свято дітвори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть жителі України в грудні 2020 року.

А також розповідали про те, які пам'ятні дати та свята українці будуть відзначати в останній місяць року.