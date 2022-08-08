Як новобранцям підготуватися до військової служби: ці поради психолога знадобляться

В Україні триває мобілізація у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. А це означає, що в гарячі точки відправлятимуться новобранці, які пройшли навчання. У тому числі на фронт зараз прагне багато добровольців, у яких немає досвіду бойових дій.

Психолог Вікторія Островська в коментарі для " Факти ICTV "дала кілька важливих порад тим, хто раніше не бував у зоні бойових дій.

Вона зазначає, що перед тим як брати участь у бойових діях, потрібно в першу чергу постаратися зрозуміти, чи зможете впоратися з реальністю війни, чи готова ваша психіка до такого жорстокого випробування.

"Багатьма українцями сьогодні керують емоції, засновані на глибокому почутті патріотизму. Але при цьому далеко не всі усвідомлюють, наскільки важкими можуть бути наслідки для їх психіки", - говорить Вікторія Островська.

Перед тим як прийняти остаточне рішення, варто обов'язково поговорити з психологом, щоб зрозуміти, наскільки психіка готова до військових труднощів.

Що потрібно знати тим, хто вперше збирається на військову службу: