Як новобранцям підготуватися до військової служби: ці поради психолога знадобляться
В Україні триває мобілізація у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. А це означає, що в гарячі точки відправлятимуться новобранці, які пройшли навчання. У тому числі на фронт зараз прагне багато добровольців, у яких немає досвіду бойових дій.
Психолог Вікторія Островська в коментарі для "Факти ICTV"дала кілька важливих порад тим, хто раніше не бував у зоні бойових дій.
Вона зазначає, що перед тим як брати участь у бойових діях, потрібно в першу чергу постаратися зрозуміти, чи зможете впоратися з реальністю війни, чи готова ваша психіка до такого жорстокого випробування.
"Багатьма українцями сьогодні керують емоції, засновані на глибокому почутті патріотизму. Але при цьому далеко не всі усвідомлюють, наскільки важкими можуть бути наслідки для їх психіки", - говорить Вікторія Островська.
Перед тим як прийняти остаточне рішення, варто обов'язково поговорити з психологом, щоб зрозуміти, наскільки психіка готова до військових труднощів.
Що потрібно знати тим, хто вперше збирається на військову службу:
- Ви повинні розуміти, що загибель побратима, яка може статися на ваших очах, може виявитися не під силу вашій емоційній ментальності.
- Не потрібно дивитися на військових, у яких вже є досвід бойових дій. Їх психіка більш загартована і міцна.
- Підготовка до військової служби, як фізична, так й психологічна, повинна бути грунтовною і досить тривалою. Краще почати готуватися не за один місяць, а раніше.
- Потрібно усвідомлювати, що, якщо ви не служили в армії, але вирішили йти на передову, ви можете не впоратись з побаченим, у вас включиться кнопка "Стоп".
- Не поспішайте з рішенням, потрібно ретельно все обміркувати, зважити всі за і проти.
- Ви не повинні думати "я повинен", ви повинні задуматися "чи зможу я". Пам'ятайте, що вам не повинно бути соромно за те, що ви не на війні: у кожного з нас свої призначення в цьому житті й кожен повинен бути на своєму місці.
До речі, раніше ми розповідали про те, українцям дали поради, які допоможуть підготуватися до мобілізації.
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