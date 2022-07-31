Як вчасно помітити ознаки депресії у близької людини: не пропустіть ці сигнали

Депресія може протікати зовсім непомітно для оточуючих. Якщо ви не живете з людиною в одній квартирі та бачите її пару раз в тиждень або ще рідше - ви місяцями не будете знати, що ваша близька людина знаходиться в небезпечному стані.

Які ознаки говорять про те, що людина знаходиться в депресії - читайте в матеріалі нижче.

Про депресію не говорять всім підряд, її приховують. Найчастіше людина в такому стані намагається приховати свої найглибші та болючі рани, і від близьких людей - в першу чергу. І тому вона залишається наодинці зі своїми проблемами й це може призвести до сумних наслідків.

Буває й інша сторона - людина впевнена, що у неї все не так уже й погано, а ця тимчасова "хандра" пройде, якщо щось активно робити та спілкуватися частіше. І цей стан теж часом буває небезпечним, бо весь вантаж може накотити в один момент - саме тоді, коли нікого поруч не виявиться.

Приховані ознаки депресії

Люди в депресії виглядають занадто життєрадісними

Вони постійно жартують, іскрять позитивом і цей стан у людини завжди. У нормальному стані людина буває радісна, засмучена, печальна або весела - вона переживає багато емоцій. А постійна маска "щастя" - сигнал про те, що всередині може ховатися величезна чорна діра.

Люди в депресії схильні брехати

Вони намагаються приховати свій душевний стан і тому придумують відмовки. Вони відмовляються від прогулянок з друзями та посилаються на роботу. Вони не хочуть поговорити та кажуть, що у них все добре. Поганий настрій списують на втому, відсутність бажань - на те, що немає часу або недосип.

Суворе ставлення до кави та алкоголю

Часто люди в депресії знають, як може вплинути на їх організм кава або алкогольні напої. Тому вони в компанії відмовляються від таких напоїв або дуже ретельно контролюють кількість.

Алкоголь може негативно вплинути на душевний стан і різко оголити всі рани всередині. І доведеться поділитися з близькими своїми проблемами.

Філософське ставлення до життя і дивні теми для розмов

Люди в стані депресії починають шукати відповіді на важливі життєві питання. Вони годинами можуть філософствувати про те, що ж відбувається у світі, що відбувається з людьми.

Вони кидаються в крайнощі, шукають сенс життя, свій власний шлях і знаки, які допоможуть його знайти.

Їх кидає в релігію або вивчення якихось дивних речей. І часом вистачає кількох фраз, щоб ви запідозрили - з цією людиною явно щось не так.

Явні ознаки депресії

Як зазначає психіатр Алла Петрів, кожна людина час від часу відчуває смуток. Але депресія істотно відрізняється від поганого настрою. Вона може тривати довго і викликати різні симптоми.

Депресію діагностує лікар і він грунтується на цілому комплексі скарг, які зберігаються у людини протягом двох тижнів і довше.

1. Відчуття смутку або спустошеності. Різка зміна настрою - теж сигнал.

2. Почуття безнадійності або безпорадності.

3. Почуття нікчемності. Людина в депресії відчуває, що вона нікчемна, у неї немає сенсу в житті або вона тягар для своїх близьких.

4. Почуття надмірної провини. Цей стан може бути постійним і не відповідає ситуації.

5. Відсутність інтересу або задоволення від своєї діяльності. Людина починає втрачати інтерес до того, чим займалася раніше - спорт, спілкування з друзями, секс, музика.

6. Гнів і дратівливість. Люди з депресією швидко дратуються і зляться.

7. Утомлюваність. Вони відчувають себе втомленими навіть вранці й почуття виснаженості не можна порівняти з тим, що людина робить протягом дня. Навіть похід в магазин може позбавити сил.

8. Безсоння і недосип.

9. Складно зосередитися, запам'ятати або прийняти рішення. Депресія знижує когнітивні здібності людини.

10. Відсутність апетиту. Люди в депресії починають втрачати апетит і відповідно - вагу.

11. Переїдання і набір ваги. Такий харчовий розлад під час депресії теж можливий - люди починають їсти більше, і їжа служить джерелом задоволення.

12. Біль і фізичні симптоми: головні болі, порушення травлення, біль по тілу без чіткої локалізації.

13. Думки про смерть або самогубство. Людина з депресією схильна міркувати про смерть і навіть замислюватися про те, яким способом вона могла б покінчити з життям.

"Депресія - це серйозний стан, який може загрожувати життю. Якщо у вас або у вашої близької людини є ознаки депресії, обов'язково зверніться до психіатра. Якщо це дійсно депресія, людина не може сама собі допомогти. І будь-які поради типу:" не залежуйся, розворушися, чимось займися" - це порожні слова. Якщо людина може це зробити, то це не депресія", - підкреслює Алла Петрів.

Вона зазначає, що при депресії потрібна комплексна допомога - медикаментозне лікування+психотерапія.

Особливо важливо звертати увагу на ознаки депресії у дітей і підлітків. Діти можуть бути гіперактивними, агресивними. А війна - потужний стресогенний фактор. В такий час у людей частіше з'являються або загострюються розлади психіки.