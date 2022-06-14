Українцям дали поради, які допоможуть підготуватися до мобілізації

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року повністю змінило життя українців. Почуття безпеки стало відносним, а війна триває вже понад три місяці. Все більше українців стають на захист нашої країни та отримують повістки про мобілізацію.

Як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти своїх близьких, розповіла Світлана Арефнія в програмі СТБ "Все Буде добре".

Як зазначає психолог, відчуття страху - це нормально. Нас лякає невідомість - люди дуже багато фантазують на тему того, чого не знають або не розуміють.

Що потрібно зробити після отримання повістки:

Зробіть паузу

Посувати

Випити води

Зробіть дихальні вправи

Поясніть собі, що спочатку ви будете навчатися військової справи

Що потрібно зробити ще:

1. Візьміть контакти у ваших побратимів, запитайте у них дозвіл на те, щоб тримати через них зв'язок з рідними, якщо ваш телефон зламається або розрядиться.

2. Налаштуйте себе на патріотизм. Пам'ятайте, що ви йдете захищати свою сім'ю.

3. Не будьте занадто сміливі, через те, що надмірна сміливість може привести до необдуманих вчинків і серйозних наслідків, в тому числі й з загрозою власного життя і життя інших людей.

4. У бою налаштуйтеся на агресію і злість до ворога.

5. Домовтеся з рідними про спосіб зв'язку.

6. Проговорите всі сценарії розвитку подій. Потрібно обговорити, що робити рідним, якщо з вами на фронті щось станеться.

7. Молитви та позитивне мислення допомагає налаштуватися.

8. Скажіть дитині, що ви герой і будете захищати рідну землю і всіх українців. Попросіть дитину надсилати вам малюнки - так вона буде вихлюпувати свої емоції, а для вас це буде підтримкою.

9. Не розповідайте дитині, що ви боїтеся. Якщо є страх, то поділіться ним з другом або дружиною.