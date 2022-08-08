Как новобранцам подготовиться к военной службе: эти советы психолога пригодятся
В Украине продолжается мобилизация в связи с военной агрессией России против нашей страны. А это значит, что в горячие точки будут отправляться новобранцы, которые прошли обучение. В том числе на фронт сейчас стремится много добровольцев, у которых нет опыта боевых действий.
Психолог Виктория Островская в комментарии для "Факты ICTV" дала несколько важных советов тем, кто ранее не бывал в зоне боевых действий.
Она отмечает, что перед тем как брать участие в боевых действиях, нужно в первую очередь постараться понять, сможете ли справиться с реальностью войны, готова ли ваша психика к такому жестокому испытанию.
"Многими украинцами сегодня руководят эмоции, основанные на глубоком чувстве патриотизма. Но при этом далеко не все осознают, насколько тяжелыми могут быть последствия для их психики", - говорит Виктория Островская.
Перед тем как принять окончательное решение, стоит обязательно поговорить с психологом, чтобы понять, насколько психика готова к военным трудностям.
Что нужно знать тем, кто впервые собирается на военную службу:
- Вы должны понимать, что гибель побратима, которая может произойти на ваших глазах, может оказаться не под силу вашей эмоциональной ментальности.
- Не нужно смотреть на военных, у которых уже есть опыт боевых действий. Их психика более закаленная и крепкая.
- Подготовка к военной службе, как физическая, так и психологическая, должна быть основательной и достаточно длительной. Лучше начать готовиться не за один месяц, а ранее.
- Нужно отдавать себе отчет, что, если вы не служили в армии, но решили идти на передовую, вы можете не справиться с увиденным, у вас включится кнопка "Стоп".
- Не спешите с решением, нужно тщательно все обдумать, взвесить все за и против.
- Вы не должны думать "я должен", вы должны задуматься "смогу ли я". Помните, что вам не должно быть стыдно за то, что вы не на войне: у каждого из нас свои предназначения в этой жизни и каждый должен быть на своем месте.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, украинцам дали советы, которые помогут подготовиться к мобилизации.
А еще писали о том, по каким признакам можно заметить, что ваш близкий находится в депрессии.