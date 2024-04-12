Новый закон о мобилизации: подлежат ли призыву студенты и преподаватели

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Он еще не вступил в силу, но украинцев интересуют основные положения этого закона. Например, будут ли мобилизации подлежать студенты и преподаватели учебных заведений.
Ответ на этот вопрос рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий народного депутата Романа Грищука в Telegram -канале.
Призову в особый период не подлежат:
Соискатели профессионального (профессионально-технического) образования
Соискатели профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования. Что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенный в части второй статьи Закона Украины "Об образовании".
Докторанты
Лица, зачисленные на обучение в интернатуру
Также к мобилизации не подлежат
Научные научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования
Научные и научно педагогические работники научных учреждений и организаций, имеющих научную степень
Педагогические работники учреждений профессионального образования
Педагогические работники профессионального (профессионально-технического) образования
Педагогические работники заведений общего среднего образования
Однако есть одно условие - педагогические работники работают в учебных заведениях, научных учреждениях и организациях по основному месту работы не менее 0,75 ставки.