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Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы

Понедельник 20 ноября 2023 20:42
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Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская певица Адель впервые подтвердила слухи о замужестве со спортивным агентом Ричем Полом. Для звезды это уже второй брак.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Адель второй раз вышла замуж

Информация о том, что исполнительница заключила брак с 41-летним темнокожим бойфрендом, появилась в сети еще в прошлом году.

Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

Однако подтверждение она нашла только сейчас. Адель выступила как гостья в комедийном шоу своего приятеля Алана Карра в Лос-Анджелесе.

Хотя программа с ее участием еще не вышла в эфир, несколько зрителей уже подтвердили, что во время беседы с другом артистка поделилась, что она сыграла тайную свадьбу с Ричем.

"Я была на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе сегодня вечером, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, женился ли кто-нибудь или выходил замуж недавно, и Адель крикнула: "Это сделала я!" - рассказала очевидица.

Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

Напомним, певица и спортивный агент познакомились на танцплощадке во время вечеринки, посвященной дню рождения совместного друга.

О своих отношениях они объявили в июле 2021 года, появившись на трибуне во время матча НБА. Позже на руке знаменитости заметили кольцо с большим бриллиантом, что вызвало слухи о помолвке, однако Адель уточнила, что ей просто нравятся драгоценности.

Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

В сентябре во время концерта в Лас-Вегасе звезда назвала Пола своим мужем, отвечая на предложение руки и сердца от одного из фанатов.

"Я не могу выйти за тебя замуж. Мой муж сегодня здесь. Я с Ричем", - сообщила со сцены она.

Недавно экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим.

Такж еизвестная украинская певица впервые показала своего бойфренда.

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Адель звезды шоу-бизнеса