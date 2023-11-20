"Люби, кого любит сердце". Экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим
20 ноября украинский певец DZIDZIO отмечает свое 40-летие. По этому случаю его поздравила бывшая жена SLAVIA, посвятив артисту пост в соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
SLAVIA поздравила DZIDZIO с днем рождения
Ярослава опубликовала ролик, где листала альбом с фотографиями бывших супругов.
По словам певицы, путь, который прошла пара вместе, - это единственное, что останется неизменным навсегда.
"Когда, как не сейчас, в твой день…Михасик, с юбилеем! Даже не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью из числа сверстников.Ты мыслил по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть извне. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя торчат ребра... Фото еще много, воспоминаний еще больше... Единственное останется навсегда неизменным: путь, который мы прошли вместе. студия… Первая квартира, машина… Первые большие успехи… Мы навсегда останемся друг для друга первым мужем и женой…", - обратилась к бывшему артистка.
Напомним, Михаил Хома и Ярослава Притула поженились в ноябре 2013 года.
С будущей женой мужчина познакомился во время конкурса "Молодая Галичина", впоследствии они пели вместе в группе "Друзья".
DZIDZIO с бывшей жена (фото: instagram.com/slavia_official)
В апреле 2021 года пара заявила о разводе. Однако им удалось остаться в теплых отношениях.
Недавно известная украинская певица впервые показала своего бойфренда.
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