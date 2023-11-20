ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Люби, кого любит сердце". Экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим

Понедельник 20 ноября 2023 17:30
UA EN RU
"Люби, кого любит сердце". Экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим DZIDZIO с бывшей женой (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Иванна Пашкевич

20 ноября украинский певец DZIDZIO отмечает свое 40-летие. По этому случаю его поздравила бывшая жена SLAVIA, посвятив артисту пост в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

SLAVIA поздравила DZIDZIO с днем рождения

Ярослава опубликовала ролик, где листала альбом с фотографиями бывших супругов.

По словам певицы, путь, который прошла пара вместе, - это единственное, что останется неизменным навсегда.

"Когда, как не сейчас, в твой день…Михасик, с юбилеем! Даже не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью из числа сверстников.Ты мыслил по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть извне. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя торчат ребра... Фото еще много, воспоминаний еще больше... Единственное останется навсегда неизменным: путь, который мы прошли вместе. студия… Первая квартира, машина… Первые большие успехи… Мы навсегда останемся друг для друга первым мужем и женой…", - обратилась к бывшему артистка.

Напомним, Михаил Хома и Ярослава Притула поженились в ноябре 2013 года.

С будущей женой мужчина познакомился во время конкурса "Молодая Галичина", впоследствии они пели вместе в группе "Друзья".

&quot;Люби, кого любит сердце&quot;. Экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим

&quot;Люби, кого любит сердце&quot;. Экс-жена DZIDZIO показала неожиданное видео с бывшим

DZIDZIO с бывшей жена (фото: instagram.com/slavia_official)

В апреле 2021 года пара заявила о разводе. Однако им удалось остаться в теплых отношениях.

Недавно известная украинская певица впервые показала своего бойфренда.

Также Камалия умилила редким фото с дочками, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
DZIDZIO звезды шоу-бизнеса