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Новый лайфхак для украинцев на зиму. Как утеплить окна пузырьковой пленкой

Как утеплить окна пузырьковой пленкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцам уже сейчас следует позаботиться об утеплении домов, потому что неизвестно, что будет с отоплением в случае массированных российских обстрелов зимой.

О том, как это утеплить окна с помощью пузырьковой пленки, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео пользователя TikТok.

Как утеплить окна с помощью пузырьковой пленки

Пользователь Джей Ди показал, как можно легко и быстро утеплить окна пузырьковой пленкой. Своим гениальным способом он поделился в сети и набрал немало одобрительных и благодарных отзывов.

"Идите за пузырьковой пленкой, побрызгайте на окно мыльным раствором и обрежьте пленку по размеру стекла", - советует мужчина.

Перед наклеиванием пленки следует сначала хорошо вымыть стекло. После этого распылить мыльный раствор и приклеить пузырчатую пленку. Этот материал создает слой изоляции, что поможет удерживать тепло внутри дома и не пропустит холод снаружи.

А поскольку пленка прозрачная, то она позволит дневному свету попадать в помещение, хоть немного и ухудшит естественное освещение.

@jd_slye This Works!! I did all my windows for $20! It is much warmer in my house now!! #bubblewrap #insulation #redneckremedy #winterstorm #freezingweather #HolidayOREOke #lifetips #hacks Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) - Dominik Hauser

 

Во сколько обойдется такое утепление

Пузырьковую пленку можно купить в магазинах со строительными товарами или на онлайн платформах. Стоимость стартует от 148 грн за рулон на 50 м. Этого хватит для утепления всего дома или большой квартиры, где много окон.

Отметим, что стоимость такой пленки зависит от ее толщины. Для утепления подойдет даже самый тонкий материал. Также отметим, что этот вариант предпочтительнее способа, который использовали в 90-х годах - когда закрывали окна обычной пленкой.

При том способе нельзя было открывать окно на проветривание вплоть до весны. А заклеив пузырьковой пленкой только стекло, вы сможете приоткрывать окна при необходимости.

 Сколько стоит пузырьковая пленка (скриншот)

Раньше мы писали о том, как утеплить дом и при этом не потратить много денег.

Читайте также о том, как снизить риск пожара в доме во время отопительного сезона.

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