Как утеплить ваш дом в холода, не тратя много денег

В Украине осень полностью вступила в свои права, а с ней в страну пришли холода. Многие украинцы пытаются сэкономить и уменьшить расходы на отопление квартиры.

Как не тратить много денег и сделать жилище теплее, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Metro.

Как утеплить жилье в холода

Мы предлагаем вам пять советов, как подольше сохранить тепло в вашем доме.

Используйте дневной свет

Это может показаться очевидным, но это важно. Пользуйтесь солнечным светом, открыв все шторы и жалюзи. Так вы сможете сохранить тепло в своем доме - и нет ничего лучше, чем немного солнца.

Стратегически расставьте мебель

Чтобы повысить энергоэффективность, убедитесь, что ваши радиаторы не заблокированы такими предметами, как диваны. Не ставьте, например, кресло возле батареи. Если оставить радиаторы открытыми, центральное отопление будет распространяться по всей комнате.

Получите максимум пользы от пара в душе

Этот вариант может сработать только в том случае, если вы дома одни или живете с партнером, но если оставить дверь ванной открытой, пока вы принимаете душ, пар и тепло согреют остальную часть вашего дома.

Поместите шторы за радиатором

Не закрывайте шторами батареи, тепло будет идти не в комнату, а к окну.

Избегайте сквозняков

Любые открытые участки будут приносить холодный воздух и позволять этому критически важному теплому воздуху выходить. Покупка дешевого средства защиты от сквозняков (даже если оно будет перепрофилировано, например, что-то вроде подушки или одеяла) будет иметь большое значение для сохранения тепла.