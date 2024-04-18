Уберут рекламу и не только. 9 полезных расширений Safari для iPhone, iPad и Mac

Когда-то Safari казался немного примитивным по сравнению с другими браузерами, такими как Chrome. Однако со временем Apple добавила множество возможностей и программ для оптимизации Safari.

PiPifier

Picture-in-Picture - отличное расширение для просмотра видео в компактном окне.

Если вам нужно сосредоточиться на другой вкладке, то уследить за происходящим в видео становится сложно. Piper решает эту проблему, позволяя вам открыть компактное видеоокно, которое остается поверх всех остальных окон, чтобы вы могли продолжить просмотр.

PiPifier (фото: Medium)

Grammarly

Grammarly - всемирно известный сервис, завоевавший популярность и сохраняющий лидирующие позиции. Это больше, чем просто программа проверки правописания.

Расширение предлагает настольные приложения, но если вам нужно использовать их только в Safari, вы можете установить его там. После установки Grammarly автоматически проверяет вводимый вами текст, исправляет опечатки и орфографические ошибки, а также улучшает грамматику и другие аспекты текста.

Grammarly (фото: Medium)

1Password

1Password - это удобный сервис, который помогает вам безопасно хранить все ваши пароли и управлять ими, упрощая доступ к вашим учетным записям. Он не только отслеживает все ваши пароли, но и автоматически генерирует надежные по требованию.

С его помощью вам не придется придумывать и запоминать сложные пароли. Расширение защищает все ваши конфиденциальные данные, и вам нужно запомнить только один основной пароль.

Кстати, 1Password предлагает настольное приложение для вашего Mac. Он также доступен в других операционных системах и устройствах, что позволяет вам использовать одну учетную запись 1Password на всех ваших устройствах. Если вам удобно использовать 1Password только в Safari, вы можете установить его расширение и не использовать настольное приложение.

1Password (фото: Medium)

Save to Pocket

Save to Pocket - удобное расширение, позволяющее сохранять статьи или видео для последующего чтения или просмотра. Pocket бесплатен, но с премиальным планом вы получаете больше функций, таких как доступ к вашей постоянной библиотеке, где сохраняется весь ваш контент.

Премиум-версия также поддерживает тегирование, неограниченное выделение текста и полнотекстовый поиск, что делает работу с расширением еще более удобной и эффективной.

Save to Pocket (фото: Medium)

StopTheMadness

StopTheMadness - это расширение, которое гарантирует сохранение всех функций и не позволяет сайтам отключать их. С его помощью вы сможете использовать привычные вам элементы и сочетания клавиш.

Программа также предлагает дополнительные функции, помогающие защитить вашу конфиденциальность во время просмотра. Расширение умеет убрать надоедливое окна, которые иногда всплывают, когда вы пытаетесь покинуть страницу.

В целом, приложение обеспечивает удобство просмотра, предотвращает ограничения и защищает конфиденциальность.

StopTheMadness (фото: Medium)

Web Inspector

Web Inspector - это надстройка для проверки и просмотра кода любого веб-сайта. С помощью приложения вы можете редактировать, просматривать и искать элементы DOM (объектная модель документа) или проверять узлы и стили.

Вы также можете управлять командами JavaScript для редактирования или изменения страницы и быстрого просмотра такой информации, как журналы, ошибки, сетевые запросы и т. д.

Это удобный инструмент, а простота использования делает его идеальным для новичков и опытных профессионалов.

Web Inspector (фото: Medium)

xSearch for Safari

xSearch for Safari - расширение для быстрого переключения между поисковыми системами для тех, кто хочет сделать этот процесс максимально быстрым и простым.

С помощью xSearch вы можете мгновенно получить доступ к нескольким поисковым системам с помощью простого ярлыка. Например, вы можете использовать "G Apple" для поиска в Google или «DDG Apple» для поиска в DuckDuckGo. Вам необходимо ввести соответствующие ключевые слова, чтобы быстро переключиться.

Кроме того, xSearch поддерживает схему URL-адресов. Если вы введете запрос "Заменить яблоко" в Safari или в поиске Spotlight, он мгновенно откроет приложение Twitter с результатами поиска по ключевому слову "яблоко".

xSearch for Safari (фото: Medium)

AdBlock для Safari

Блокировщик рекламы, который поможет избавиться от раздражающих баннеров на сайтах. В настройках можно разрешить ненавязчивую рекламу или отключить блокировку для отдельных сайтов - если они не работают с адблоками или если вы хотите поддержать авторов.

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Momentum

Расширение преображает окно новой вкладки. Оно добавляет на фон симпатичную фотографию и размещает полезные блоки: список дел, главная задача, избранные ссылки, погода в вашем регионе. Любой элемент можно отключить.

Платная подписка добавляет больше функций: Pomodoro‑таймер, быстрые заметки, мировые часы и фоновые звуки для фокусирования и релакса.

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