Фрукты в шоколаде. Действительно ли это популярное лакомство полезно?

Многие любят лакомиться фруктами в шоколаде из-за интересного вкуса, простоты приготовления сладостей в домашних условиях и большого разнообразия основных компонентов. Но полезно ли такое сочетание?

Разнообразие комбинаций шоколада и фруктов поражает: курага, сливы, бананы, апельсины, киви - и это не полный список. Также пользуется популярностью клубника в шоколаде - белом, молочном, или черном. И каждый из ингредиентов обладает как своими полезными, так и вредными свойствами.

Шоколад - польза и вред

Польза шоколада

Шоколад, как и другие какао продукты, содержит много антиоксидантных и противовоспалительных соединений. К тому же недавние исследования показали, что темный шоколад уменьшает умственную и физическую усталость, повышает жизненный тонус, исполнительную функцию и память.

Черный шоколад является хорошим источником клетчатки и содержит множество минералов, необходимых для здоровья, таких как магний, железо, медь и цинк. А также фосфор, калий и витамин К.

А в белом шоколаде содержится кальций, который жизненно важен не только для обеспечения здоровья костей, но и для эффективного сокращения мышц и предотвращению образования тромбов.

Вред от шоколада

В первую очередь шоколад - относительно калорийный продукт, поэтому его не следует регулярно употреблять большими порциями. Самым вредным видом считается белый шоколад - кроме калорийности, он вреден из-за наличия в составе жира и сахара - и отсутствия какао.

Употребление слишком большого количества шоколада может привести к избытку калорий, увеличению веса, сердечных заболеваний и диабета.

Кроме того, шоколад содержит кофеин и естественный стимулятор теобромин. Из-за этого чрезмерное употребление шоколада может привести к побочным эффектам, таким как нарушение сна, тревожность и нервозность.

Белый шоколад - самый вредный (фото: Freepik)

Фрукты - польза и вред

Польза фруктов

Кроме клетчатки, которая необходима для здорового пищеварения, помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара, во фруктах содержатся важные микро- и макроэлементы, в частности, углеводы, белки и жиры - а также витамины.

Например, витамин C, содержащийся в абрикосах, яблоках, грейпфрутах, апельсинах и киви, кроме антиоксидантных свойств, положительно влияет на состояние кожи, улучшает иммунитет и может снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

А витамин B6, содержащийся в бананах, манго и гуаве, способствует образованию эритроцитов. Кроме этого, фрукты содержат витамин А, важный для костей и зрения, витамин Е, сохраняющий клеточные стенки, и витамин K, необходимый для свертывания крови.

Углеводы являются источником энергии в организме. Белки важны для сбалансирования метаболических процессов, а жиры обеспечивают сохранение энергии и защищают кости и важные органы. Микроэлементы кальций, калий и железо также необходимы для здоровья.

Вредные вещества во фруктах

Кроме полезных элементов, фрукты имеют и вредные, такие как сахар, фруктозу и сорбит, которые некоторые люди не переносят. В частности бананы содержат больше всего сахара из всех фруктов.

Шоколад с фруктами

Шоколад, независимо от вида - калорийный продукт, содержащий значительное количество сахара и жиров. Это увеличивает риск сердечных болезней.

Поскольку сочетание с фруктами добавляет к продукту сахара и калорий, это может привести к увеличению веса и других проблем со здоровьем при чрезмерном потреблении.

Однако, при нерегулярном употреблении, сладости, содержащие натуральный горький шоколад и фрукты с меньшим количеством сахара, вредят гораздо меньше, чем некачественные вкусности. Как, например, шоколад, содержащий пальмовое масло и Е-шки.