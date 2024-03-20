Новое исследование показало, какой продукт бережет здоровье сердца и мозга

От здоровья сердца и мозга зависит продолжительность нашей жизни и ее качество. Поэтому очень важно заботиться об их состоянии и не допустить появления болезней. Прекрасно в этом может помочь потребление артишоков. Это подтвердило новое исследование.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Medical News .

Чем именно полезны артишоки

Артишоки - источник минералов, антиоксидантов и полифенолов. Съедобной частью является почка, покрытая зелеными листовыми прицветниками, а стебли, листья и наружные прицветники не потребляются, хотя они также содержат необходимые фитохимические вещества.

По мнению ученых, артишоки могут быть бесценным источником биологически активных соединений с потенциальным терапевтическим применением при раке, нейродегенеративных расстройствах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Биоактивные соединения

Этот продукт богат биологически активными соединениями. Он имеет низкий уровень жира и высокий уровень нерастворимой клетчатки, много витамина С, инулина, минералов (фосфора, калия и натрия), а также фенольных соединений и их производных. В нем также есть флавоноиды, обладающие противовоспалительными и очищающими свойствами.

Хлорогеновая кислота является главным компонентом экстракта артишока. Она участвует в улучшении самочувствия.

Антимикробные эффекты

Несмотря на то, что антибактериальные свойства артишока недостаточно изучены, исследования свидетельствуют об ингибиторной активности против различных патогенов. Было обнаружено, что некоторые вещества из артишоков способны разрушать клеточные стенки микробов. А экстракты стебля, листьев и головки артишока угнетают рост бактерий Salmonella spp., Staphylococcus aureus и Escherichia coli.

Исследования также сообщают о противогрибковом действии экстрактов артишока. Предварительные данные свидетельствуют о том, что экстракты артишока могут приводить к угнетению размножения вируса и нарушению прикрепления вируса к клеткам хозяина.

Ученые доказали полезные эффекты артишоков на сердечно-сосудистую систему и мозг (фото: Freepik)

Артишок и сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Экстракты артишока способны снижать синтез холестерина. Исследование показало, что добавление экстракта листьев артишока крысам, страдающим ожирением, улучшает их липидный профиль и сердечные маркеры. Также экстракты артишока могут предотвратить развитие атеросклеротических бляшек у крыс, которых кормили едой с высоким содержанием жира.

Особи с высоким холестерином, получавшие две дозы экстракта артишока в течение 8 недель, имели значительное улучшение общего холестерина. Исследование с участием здоровых мужчин и мужчин с умеренной гипертонией показало, что 12-недельный прием концентрированного сока листьев артишока снижает давление.

Нейропротекторные эффекты

Исследование на модели ожирения на мышах показало, что спиртовые экстракты артишока оказывают благоприятное влияние на параметры нейровоспаления. Другое исследование выявило снижение выработки воспалительных цитокинов.

Ученые обнаружили, что вещества экстракта артишока могут защитить от ухудшения памяти, тревоги и депрессии. Нейропротекторный эффект артишока также продемонстрирован на мышиной модели спорадической болезни Альцгеймера. Экстракты листьев артишока улучшили когнитивные функции и восстановили пространственную память.